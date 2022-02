For udefrakommende er Hasseris måske mest af alt et ordinært rigmandskvarter. Aalborgs svar på Aarhus' Risskov, Odenses Hunderup og Københavns Hellerup.

Men ejendomsmægler Jette Gudiksen, der selv bor i byen, understreger, at det er meget mere end som så.

»Hasseris er et sted for mange forskellige typer mennesker. Området er indhyllet i grønne omgivelser i skøn forening med smukke gamle villaer, der forsøges holdt som fra en svunden tid. Vi har alt lige fra rækkehuse, lejligheder og etplanshuse til store flotte palævillaer og patriciervillaer. Det tiltrækker mange forskellige personer i alle aldre. Det giver en god harmonisk bydel.«

Slår du vejen forbi bydelen, er her Jette Gudiksens liste over alt godt fra Hasseris:

1. Ud i det blå

Rotunden lægger op til flere runders snakke i naturen. Foto: Privat Vis mere Rotunden lægger op til flere runders snakke i naturen. Foto: Privat

»Jeg elsker de grønne områder i bydelen, blandt andet Rotunden, der med sin arkitektoniske facon giver et helt specielt udtryk i bydelen.«

»Her bliver en runde med barnevognen eller en sludretur med en veninde pludselig til flere runder.«

»Årstidernes skiften er også helt speciel her. En forårsdag med et dække af små blomster er fantastisk.«

2. Mekka for vandhunde

Det blå vand lyser op i Kridtgraven. Foto: Privat Vis mere Det blå vand lyser op i Kridtgraven. Foto: Privat

»Personligt elsker jeg kridtgraven. Her summer det af liv og ikke mindst dyreliv.«

»Her kan man bade i kanten af kridtgraven en varm sommerdag eller fodre ænderne.«

»Du kan også bare gå en tur hernede og se det helt fantastiske lyseblå vand, lytte til fuglelivet og se folk stå på supboard eller prøve selv.«

»Her er også masser af legepladser tæt på, ej at forglemme. For eksempel giraflegepladsen, som alle børn her garanteret kender.«

3. Et skud kultur

»Vores smukke og skønne kunstmuseum, Kunsten, skal også nævnes.«

»Her er det dejligt at komme, kigge på kunsten, spise en frokost i cafeen eller at tage en tur ud i parken, hvor der er masser af arrangementer.«

Hvad har byen at byde på? I en artikelserie undersøger B.T., hvilke oplevelser der er at finde i Aalborgs forskellige bydele. Læs med og find blandt andet ud af, hvor man skal gå tur i Aalborg SV, hvilken mad man skal spise i Hasseris, og hvordan man bedst bruger tiden i Nørresundby.

»Tæt på museet er Aalborg Tårnet, som knejser op midt i det grønne. Aalborg Tårnet er Aalborgs vartegn, det er vi stolte af.«

4. Lidt godt til ganen

Hasseris rummer alt fra lejligheder til palævillaer. Foto: Privat Vis mere Hasseris rummer alt fra lejligheder til palævillaer. Foto: Privat

»Hasseris Bymidte er stedet, hvor alle specialbutikkerne er samlet. Her er masser af handlemuligheder i hyggelige omgivelser med springvand og god stemning.«

»Jeg synes, her er dejligt at komme, og slagteren har de skønneste sandwich og takeawayretter. Latur Deli og Vinbar fuldender det hele.«

»Skal det være nemt til aften, kan man benytte sig af pizzeriaet i Hasseris Bymidte eller snuppe en karrypizza ved Mølholm pizza.«

5. Rig på dyr

»Vi har også Zoo, sikke et sted.«

»Det er skønt til hverdag, men absolut også om vinteren op til jul, hvor haven lyser af juleglæde og dufter af gløgg.«