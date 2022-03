Det er forår! Sådan falder ordene prompte i en video, der hvert forår bliver afspillet et utal af gange på de sociale medier.

Du kan måske også huske den glade mand, der går en tur i Netto i meget lidt tøj?

Nu er det den tid igen. Foråret har meldt sin ankomst og også forårssolen har allerede vist sit ansigt flere dage i streg.

Er du i tvivl om, hvad du skal give dig til i Aarhus i de kommende forårsmåneder, så kommer B.T. med en guide til dig her.

Forår i Tivoli Friheden

Tivoli Friheden i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Til maj 2021 kan du glæde dig til at opleve over 100.000 farverige og frodige forårsblomster, som tulipaner, narcisser, prydløg og kejserkroner pryde Tivoli Friheden, når de hylder foråret.

Det bliver en smuk hyldest – ikke blot til foråret, men også til farverne, der har været væk så længe. Glæd dig til at blive mødt af en fantastisk farvesymfoni, fra det øjeblik du træder ind i parken.

SPOT Festival

Er du klar til forårets og sommerens festivaler? Foto: Celina Dahl

En lang række festivaler løber endelig af stablen igen i 2022. Det gælder også den altid eftertragtede SPOT Festival i Aarhus, der i år åbner dørene for 27. ugave af festivalen.

Arrangementet løber fra 6.–7. maj, og det hele kommer til at foregå i hjertet af Aarhus, hvor der vil være mulighed for at se koncerter på både spillesteder og udendørsscener.

Music City Aarhus

Der er masser musik på programmet i Aarhus i 2022. Foto: Axel Schütt

Music City Aarhus 2022 er hele Aarhus' musikår. I et helt år hyldes musikbyen Aarhus ved at sætte ekstra spot på musiklivet, skabe ekstraordinære oplevelser for publikum og nytænkende samarbejder, der kommer hele byen til gode – og det gælder selvfølgelig også i foråret.

Tiltaget skal genstarte musiklivet, bygge bror mellem kultur- og erhvervsliv og samle byens borgere om musikken. Du kan tjekke kalenderen ud her og se hvilke koncerter, du kan glæde dig til.

Håndbold – Golden League

Er du håndboldfan, må du ikke gå glip af dette. Foto: Henning Bagger

Er du i Aarhus 20. marts, så kan din dag stå på verdensklasse håndbold.

Ceres Arena danner nemlig rammen om det danske landshold, når de tager imod Frankrig i Golden League klokken 16. Samme dag spiller Norge også mod Spanien, hvis du lige vil varme op til det store brag med en lidt mindre kamp.

Greenlight Aarhus

Foråret skyldes også i gang i Aarhus med en hyldest til bæredygtighed. Foto: Leif Skovsgaard Hansen

Greenlight Aarhus er et årlig, tilbagevendende event, der kickstarter foråret med en hyldest til bæredygtighed.

Det hele foregår 29. marts til 3. april flere steder i Aarhus. Her kan du samles med andre om den grønne oomstilling. Målet er at gøre Aarhus til et bæredygtigt fyrtårn for Danmark og verden.