De fleste kender situationen. Det er koldt og gråt udenfor, børnene keder sig efter fem minutters ferie, og din hjerne er tom for ideer. Frygt ej, B.T. har her samlet syv bud på, hvad du kan lave i vinterferien i Aarhus.

Foto: Mel Longhurst Vis mere Foto: Mel Longhurst

Tilbage i tiden i Den Gamle By

Har du brug for en tidsrejse i din ferie, så er Den Gamle By et godt bud. Her kan du komme helt tilbage til 1861, eller du kan være kreativ og lave dit eget fastelavnsris eller Kongen af Danmark-bolsjer. Du kan også nyde i stedet for at yde – der er gammeldags fastelavnsboller på menuen. Ellers kan du se billeder af Dronningen, plakater fra det danske valg om medlemskab af EF i 1972 eller besøge det store underjordiske interaktive univers, der fortæller om Aarhus’ historie.

Farverig ferie på ARoS

I vinterferien er der skruet op for alle farverne på ARoS. Du kan slippe fantasien løs, og der er sjove og kreative malelege for både børn og voksne. Selvsagt er der også en masse kunst at finde. Blandt andet islandske Shoplifters Hypernature, der er en hyle af syntetisk hår i alle regnbuens farver. Du kan også gå på opdagelse i en overgearet, digital parallelverden i udstillingen Lu Yang – Digital Descending, der er inspireret af både gaming, manga og østlige religioner.

Kendte og elskede karakterer i Musikhuset

Musikhuset lover en oplevelse ud over det sædvanlige, når de byder inden for til teater, show og koncerter. Der er blandt andet Sigurds Danmarkshistorie, Motor Mille, Familiekoncert med Cirkeline og teater for børn på Teaterhuset Filuren.

Tid til ekstra selvforkælelse

Har du brug for lidt afslapning og velvære i ferien, er Spanien Badeanstalt et godt bud. Både svømmehallen og grossererbadet, der er fra 1933, og som står som fra fortiden, har udvidede åbningstider i ferien. Er du til det mere kolde dyp, kan du tage til Aarhus Havnebad og få en dukkert.

Det store kodemysterium på Steno Museet

På Steno Museet kan du tage på den hemmelige agent-træningslejr. Har du, hvad der skal til for at blive ScienceAgent, er det store spørgsmål. For at blive det skal der både knækkes koder med kodehjul, snakkes med lys og lyd, skrives hemmelige beskeder med morse og knækkes dna-koder.

På sporet af ulven på Naturhistorisk Museum

Årets vinterferie på Naturhistorisk Museum står i ulvens tegn. Her kan du både høre om ulvens familieliv og jagt eller høre, hvordan forskerne overhovedet indsamler viden om ulven. Du kan også komme helt tæt på, når ulvens byttedyr dissekeres – eksempelvis rådyr.

Skarnsstreger på KØN

I uge syv kan børnene lave skarnsstreger med Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg på KØN. Udstillingen hedder #ingenlillelort og sætter fokus på Astrid Lindgrens figurer, der var talerør for hendes progressive syn på køn, magt og børns rettigheder.

