Søndag er det mors dag. Måske har du købt en stor gave. Måske har du ikke.

Hvis du endnu en gang har glemt, at der findes noget, der hedder mors dag, så er det en god idé at læse med her.

»Der findes ingen mærkedag over og ingen under mors dag,« fastslår nemlig traditionsforsker ved Dansk Folkemindesamling på Det Kgl. Bibliotek, Caroline Nyvang, i et interview med Alt for Damerne.

B.T. har samlet en liste med idéer til den gode mors daggave, der ikke behøver at koste flere hundrede kroner.

Og du behøver ikke at skynde dig ud for at shoppe.

Strik, hækle, drej

Er din mor glad for kreative sysler, kunne det være en idé at invitere hende med på Kulturmaskinen i Odense centrum.

På Kulturmaskinen findes der forskellige kreative værksteder og hver uge afholdes der workshops, hvor man blandt andet kan lære at strikke, hækle perlearmbånd eller dreje vaser i ler.

Grib strikkepindene eller besøg en af Kulturmaskinens andre værksteder. Foto: Linda Kastrup Vis mere Grib strikkepindene eller besøg en af Kulturmaskinens andre værksteder. Foto: Linda Kastrup

Fire timer i tekstilværkstedet koster 25 kroner, mens stedets introkursus til lerværkstedet koster 70 kroner.

Gør glad med kunst

Der ligger mange interessante museer i det fynske land, og nu har Fynbus lavet et samarbejde med tre af dem – Brandts, Faaborg Museum og Johannes Larsen Museet.

For 135 kroner får man en indgangsbillet til et af museerne samt transport med bus til og fra museet.

Du kan også hive din mor med i Kunstbygningen Filosoffen i hjertet af Odense. Her er der skiftende udstillinger inden for kunst og design, som er gratis at komme ind og se.

En tur på vandet

Odense Åfart tilbyder en lang række ture i forskellige prisklasser.

Er din mor vild med musik kunne 'Musik på åen' eller 'Musikquiz i vandcykler' være et hit. Det kan også være, at hun er mere til en rundtur på åen eller 'Cocktail Cruise'.

Træerne langs Odense Å er sprunget ud, så er du til en tur på vandet i grønne omgivelser, er Odense Åfart et bud på en mors dag-aktivitet. Foto: Odense Åfart. Vis mere Træerne langs Odense Å er sprunget ud, så er du til en tur på vandet i grønne omgivelser, er Odense Åfart et bud på en mors dag-aktivitet. Foto: Odense Åfart.

Fra slutningen af maj kan du også invitere din mor med på en kajaktur på Odense Havn, hvor Greenkayak udlåner gratis kajakker. Som gengæld skal man samle skrald i vandet for at passe på havnemiljøet.

En god gerning

Det behøver ikke at være hverken dyrt eller besværligt, når du skal glæde din mor, for der er også de helt lavpraktiske idéer.

En rengøring af hendes bil, en lækker hjemmelavet middag eller måske lidt hjælp i haven kan få smilet frem hos de fleste mødre.

Så gå i tænkeboks og find ud af hvilken god gerning, der vil glæde din mor.