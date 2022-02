Vinterferien står for døren, men hvad skal du lave med ungerne?

Svaret ligger lige for, hvis du spørger naturvejleder Emil Sanderhoff, der blandt andet er kendt fra tv-programmet Alene i Vildmarken.

»Det er bare med at komme ud i naturen med sine børn og give dem de minder og den glæde, der er ved naturen. Og for dig som voksen, så er du i nuet. Så glemmer du altså de der regninger, du ikke kan betale. Du glemmer din sure partner og lampen, der er faldet ned,« lyder det fra Emil Sanderhoff.

Vinterferien er altså en glimrende anledning til at tage en termokande kaffe i den ene hånd og børnene i den anden. Hvis du tager i skoven, er der stadig mange dyr, der er i hi, men hvis du kratter lidt i mosset eller løfter lidt i bladene, så kan du være heldig at støde på læderløbere, mosskorpioner eller snelopper.

»Det er bare så vigtigt, at de får øjnene op for, hvor fed den her natur er, som vi har lige omkring os,« lyder det fra den entusiastiske naturvejleder, der her guider dig til at komme en tur i skoven, til havet eller søen.

Du skal altid have et mål med din tur. Find en dyreknogle, en harelort eller en uglefjer. Whatever.

»Hvis jeg siger til mine egne børn, at vi skal ud og finde en snog, så er det meget nemmere at få dem ud, end hvis jeg siger, at vi skal ud og gå en tur,« forklarer Emil Sanderhoff.

Han fortæller om dengang, han var med familien i Kaukasus, hvor målet med turen var en finde én af de sidste omkring 12 leoparder, der er tilbage i Europa.

»Det var jo nærmest utopi. Leoparden er sky, og det var bjergrige egne, så jeg var godt klar over, at det ville være nærmest umuligt at finde det dyr. Men når man har det mål, er man tvunget til at komme ud de steder, hvor leoparden er. Vi fandt den ikke, men vi kom ud nogle fuldstændig afsidesliggende steder og mødte nogle fuldstændig fantastiske dyr, men også mennesker.«

Inden I farer afsted, så er det en god idé lige at tage et smut forbi den lokale genbrugsforretning.

Her skal du se, om du kan få fingre i én eller flere udgaver af 'Lademanns Naturfører' – naturbøgerne om blandt andet flora, fugle, dyrespor og insekter.

»Og hvis de så har en kikkert i genbrugsforretningen, så tag den med også,« lyder rådet fra Emil Sanderhoff.

Inden I tager afsted, så er det en god idé at få lidt i maven.

Menuen denne morgen kan meget passende bestå af godt med syltetøjsmadder, for du skal nemlig bruge glasset. Prik huller i låget og se så, om du også kan finde et fiskenet på børneværelset eller i skuret.

»Et af de største eventyr, der er her i verden, er at tage dine børn med hen og fiske i et vandhul. Tag lidt vand op i glasset og giv dig tid til at studere det. Det er det vildeste drama, der er nede i sådan et syltetøjsglas,« fortæller Emil Sanderhoff.

Hvad skal jeg tage på? Skal jeg nu ud og købe alt muligt kakifarvet tøj, så jeg ligesom går i ét med naturen? Nej! Men det er en god idé at tage et par gummistøvler på fødderne. Og hvis du har dem liggende, så hop i et par waders.

»Det er nemlig ikke kun i skovbunden, der er gang i den. Det er der også i søerne og ved havet,« fortæller Emil Sanderhoff.

Ved søerne kan du måske være heldig at møde en guldsmedelarve. Den ligner Danmarks svar på en alien, forklarer naturvejlederen.

Og hvis du tager til havet, så råder han til, at du går ud og finder blåmuslinger.

Smid dem i en spand med vand og kog dem i en gryde med dild og hvidvin. Dem, der åbner sig, er dem, der er friske. Husk at lave et bål på stranden, for du får så kolde fingre.

Selvom Emil Sanderhoff er bannerfører for, at vi kommer lidt væk fra skærmene, så vil han alligevel gerne guide til, at du henter den app, der hedder INaturalist.

Med den på telefonen tager du et billede af, hvad du nu end finder ude i naturen, og så får du info om dyr, planter og så videre.

Ud over det så er du med til at kortlægge naturen til senere granskning.

Og husk så at lade dig begejstre, når du er derude ved havet, søen eller i skoven.

»Børn kommer altid hen og skal vise dig den bænkebider, de har fundet. Også selvom det er en, de har fundet hundrede gange før. Og forældrene svarer: 'Nårh, det er jo bare en bænkebider'. Men i virkeligheden er det vigtigt at sige: 'Nej, har du fundet en bænkebider? Hvor er du dygtig',« lyder det fra Emil Sanderhoff.