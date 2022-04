Huspriserne er steget betragteligt, mens coronavirus har været en faktor i Danmark.

Faktisk er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer og rækkehuse udbudt til salg ifølge Boliga.dk steget fra 14.707 kroner i april sidste år til 16.597 kroner kvadratmeteren i april i år.

Det svarer til en stigning i udbudspriserne på 13 procent på landsplan det seneste år.

Den udvikling nikker man i øvrigt genkendende til hos ejendomsmæglerkæden Home, som melder om stigende handelspriser på både villaer, rækkehuse, lejligheder og sommerhuse overalt i landet.

»Det kan virke modstridende, at priserne er steget, når det er blevet dyrere at finansiere sit boligkøb, men boligmarkedet i det sene efterår og i starten af vinteren har været præget af et lavt udbud af boliger til salg sammen med en fremgang i de aktive købere,« siger Michael Dalsager, der er talsperson for Home, i en pressemeddelelse.

Men selvom tendensen har været tydelig over hele landet – ikke mindst i landets fire store byer – så kan det stadig lade sig gøre at finde et hus i en af storbykommunerne til under en million.

B.T. har her været på udkig i landets tredjestørste by Odense, og her har vi samlet de fem billigste villaer, der lige nu er på markedet.

5. Tornmarksvej 60, Lille Ubberud, 5461 Blommenslyst

Midt i en skov en smule uden for Odense finder du kommunens femtebilligste villa i øjeblikket. Foto: Google Streetview. Vis mere Midt i en skov en smule uden for Odense finder du kommunens femtebilligste villa i øjeblikket. Foto: Google Streetview.

Den femtebilligste villa i Odense finder du i Blommenslyst, og prisen holder sig lige under en million kroner.

Villaen er sat til salg hos Nybolig og beskrives på hjemmesiden som et »hjem af den slags, hvor der er mindst lige så skønne rammer udenfor som inden døre – og det siger bestemt ikke så lidt, for huset ligger i virkelig naturskønne omgivelser.«

Udbudspris: 995.000 kroner.

Boligareal: 136 kvadratmeter.

Opført i 1942.

4. Tornmarksvej 2, Vejrup, 5491 Blommenslyst

Den femte billigste bolig i Odense Kommune ligger på Tornmarksvej i Blommenslyst. Foto: Google Streetview. Vis mere Den femte billigste bolig i Odense Kommune ligger på Tornmarksvej i Blommenslyst. Foto: Google Streetview.

Den fjerdebilligste villa i kommunen i øjeblikket ligger på Tornmarksvej i Blommenslyst.

Villaen er sat til salg hos Nybolig, og den beskrives som en bolig, der »trænger til vedligeholdelse både ude såvel som inde, hvorfor den henvender sig bedst til kunden, som selv kan udføre nogle af de håndværksmæssige opgave.«

Udbudspris: 995.000 kroner.

Boligareal: 187 kvadratmeter.

Opført i 1938.

3. Holmstrupvænget 4, 5220 Odense SV

Den fjerdebilligste bolig i Odense Kommune ligger for enden af et lille vænge i det sydlige Odense. Foto: Google Streetview. Vis mere Den fjerdebilligste bolig i Odense Kommune ligger for enden af et lille vænge i det sydlige Odense. Foto: Google Streetview.

I det sydlige Odense i den lille landsby Holmstrup ligger den tredjebilligste villa i Odense Kommune.

Villaen er sat til salg hos Nybolig og beskrives som en ejendom med »mange muligheder.«

Udbudspris: 950.000 kroner.

Boligareal: 118 kvadratmeter.

Opført i 1938.

2. Fangel Bygade 34, Fangel, 5260 Odense S

Den tredjebilligste villa i Odense ligger i Fangel. Foto: Google Streetview. Vis mere Den tredjebilligste villa i Odense ligger i Fangel. Foto: Google Streetview.

Den andenbilligste villa i kommunen finder du i Fangel.

Boligen er sat til salg hos EDC, og den bliver beskrevet af ejendomsmægleren som en »charmerende villa med en hyggelig stemning, der gør boligen til noget særligt.«

Udbudspris: 798.000 kroner.

Boligareal: 108 kvadratmeter.

Opført i 1875.

1. Fraugdevej 52, Fraugde, 5220 Odense SØ

Den billigste bolig på markedet i øjeblikket ligger i Fraugde. Foto: Google Streetview. Vis mere Den billigste bolig på markedet i øjeblikket ligger i Fraugde. Foto: Google Streetview.

Den absolut billigste villa på markedet finder du i forstaden Fraugde.

Boligen er til salg hos DanBolig, og den beskrives som »et hus med sjæl og charme, og hvor man har muligheden for at istandsætte efter egne ønsker.«