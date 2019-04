Tiger Woods føler igen, at Jack Nicklaus' rekord på 18 majorsejre er inden for rækkevidde efter triumf.

Tidligere i april vandt golfstjernen Tiger Woods sin første majortitel i næsten 11 år, og det har vakt en gammel drøm til live for den 43-årige amerikaner.

Med sejren i US Masters kom Woods op på 15 majortitler i karrieren, hvilket er tre færre end legenden Jack Nicklaus' rekord på 18 titler.

For et årti siden anså de fleste det som et spørgsmål om tid, førend Woods ville snuppe rekorden, men en personlig deroute efter afsløringer om sexafhængighed og en række alvorlige rygskader sendte ham helt ud af sporten ad flere omgange.

Nu virker det til, at han for alvor er tilbage. Også med drømmen om majorrekorden. Det siger han til streamingtjenesten GOLFTV.

- Det tog ham (Nicklaus, red.) en hel karriere at nå 18 titler, siger Tiger Woods.

- Så nu hvor jeg har fået forlænget min karriere, som jeg for nogle år siden troede, var umuligt, så er det en mulighed for mig, hvis jeg gør tingene rigtigt, og det går min vej.

- Jeg kommer aldrig til at sige, at det ikke er muligt. Det gjorde jeg kun for nogle år siden, da jeg end ikke kunne gå.

Tiger Woods har vundet US Masters fem gange, US Open tre gange, British Open tre gange og US PGA fire gange.

Hans næste mulighed for at vinde en major bliver fra 19. maj, hvor årets udgave af US PGA indledes.

Midt i juni gælder det US Open og fra 21. juli British Open.

/ritzau/