Tiger Woods har kæmpet med formen i år. Men på velkendt territorie ved US Masters lagde han godt fra land.

Den forsvarende mester Tiger Woods tangerede torsdag sin hidtil bedste åbningsrunde ved årets sidste major-turnering i golf, US Masters.

Samlet ligger Woods i fire slag under par, hvilket er nok til en delt femteplads tre slag efter den førende Paul Casey.

Ikke alle nåede dog at gennemføre første runde, da spillet måtte afbrydes på grund af mørke efter en næsten tre timer lang pause på grund af regn- og tordenvejr tidligere på dagen.

Den femdobbelte Masters-vinder Woods har kæmpet med formen i 2020.

Men han lignede en mand med fornyet energi, da han torsdag gik første runde på Augusta National, som er velkendt territorie for amerikaneren.

- Det gik generelt set godt, siger Woods, efter at han for første gang i løbet af 23 Masters-optrædener lykkedes med at undgå at lave en bogey på første runde.

- Jeg slog gode drives, gode jernslag, og jeg puttede godt. Der er egentlig ikke noget, når jeg ser tilbage på det, som jeg kunne have gjort bare lidt bedre.

Der var bare spillet 35 minutter, da tung regn begyndte at sile ned over Augusta National Golf Club, hvor spillet blev suspenderet. Ni spillere havde nået at spille et hul, før regnen satte ind.

Der gik næsten tre timer, før spillet igen kunne genoptages.

Den 84. udgave af turneringen skulle have været afviklet i april, men på grund af coronapandemien blev den udsat til november.

Der er ingen danske deltagere i årets turnering.

Man skal tilbage til 2006 for at finde den seneste gang, hvor en runde ikke blev færdigspillet, samme dag som den begyndte.

/ritzau/Reuters