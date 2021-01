Elskerinder, der står frem. Historier om utroskab. Detaljer om vilde fester. Hvordan der blev slået op med en kæreste.

Det er en del af indholdet i den nye HBO-dokumentar 'Tiger', der handler om golfstjernen Tiger Woods.

En dokumentar, der er baseret på fortællinger fra personer, som har været tæt på den i dag 45-årige amerikaner på den ene eller anden måde.

I Woods-lejren er der dog på ingen måde begejstring over dokumentaren, der består af to afsnit. Tværtimod.

»Ligesom det var tilfældet med bogen, er HBO-dokumentaren bare endnu et uberettiget og usagligt forsøg på at male et portræt, der ikke er komplet, af en af de største atleter nogensinde,« siger Tiger Woods' agent, Mark Steinberg, til Golf Digest med henvisning til bogen 'Tiger' fra 2018.

Fællesnævneren for både bogen og dokumentaren er, at hovedpersonen selv ikke deltager. I stedet er der blevet talt med adskillige personer, der har været i hans liv – eksempelvis Rachel Uchitel, som Tiger Woods havde en affære med, der i 2010 kostede ægteskabet med Elin Nordegren.

Et af temaerne i dokumentaren er også Tiger Woods' forhold til faren Earl, der døde i 2006. Blandt andet fortæller Dina Parr, der tidligere har dannet par med Tiger Woods, hvordan golfstjernen så sin far være utro.

Dina Parr tilføjer, at de uheldige episoder ændrede forholdet mellem Tiger Woods og hans far, som han ellers havde været meget tæt med gennem hele livet.

Første del af dokumentaren blev sendt 10. januar, mens det næste afsnit bliver vist 17. januar.

Tiger Woods har ikke selv kommenteret dokumentaren, men Joe Grohman, en familieven til Woods-familien, er ikke i tvivl om, hvad golfstjernens holdning nok er.

»Han kommer overhovedet ikke til at kunne lide det lort,« siger han til CNN.