Han var tæt på at miste sit ene ben.

Og Tiger Woods kæmper i den grad stadig oven på den alvorlige trafikulykke, han var ude for 23. februar 2021.

»Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle, hvornår jeg kan spille igen. Jeg arbejder stadig på at gå. Mit højre ben var smadret, som I ved. Det ser meget anderledes ud end det venstre.«

Sådan fortalte Tiger Woods på et pressemøde inden Genesis Open, da han blev spurgt til, hvornår han kommer til at spille turneringer igen.

Golfstjernens bil så således ud efter ulykken. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Golfstjernens bil så således ud efter ulykken. Foto: ETIENNE LAURENT

Tiger Woods kørte galt i en soloulykke i det vestlige USA. Han mistede herredømmet over sin bil på grund af for høj fart, hvilket betød, at den røg af vejen. Den 15-dobbelte majorvinder var ifølge politiet 'meget heldig med at overleve ulykken', der dog kostede ham nogle grimme skader på særligt det højre ben.

Stjernen brækkede både skinnebenet og lægbenet, han blev slået bevidstløs, fik en flænge i kæben og slog sine ribben. Siden ventede en genoptræning, som han selv ikke lagde skjul på ville blive lang.

I dag kan han gå på et løbebånd. Længe og uden problemer. Men det er noget andet, når underlaget bliver mere ujævnt. Her er der stadig lang vej igen for legenden, der dog slog en ting fast. Han kommer aldrig tilbage på fuldtid.

»Kommer jeg tilbage? Ja. Kommer jeg tilbage og spiller på fuldtid? Nej. Det kommer aldrig til at ske igen. Jeg kan spille ved nogle events hist og her, men fuldtid kommer aldrig til at ske igen,« fortalte Woods.

»Jeg kan sidde i en golfvogn. Men at gå en hel bane, det er noget helt andet. Jeg har lang vej igen. I denne alder heler man bare ikke lige så hurtigt, hvilket er frustrerende. Jeg kan ikke spille seks huller endnu. Jeg arbejder stadig på at komme dertil,« sagde 46-årige Woods, der i lang tid efter ulykken gik med krykker.

Det er langtfra første gang, at Tiger Woods er ude i en længere genoptræningsfase.

Da han sidste år kørte galt, var han i gang med sin genoptræning efter en rygoperation, som fandt sted i december 2020.

Derudover er han tidligere blevet opereret fem gange i venstre knæ.