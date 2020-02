To turneringer i Thailand og Singapore for verdens bedste kvindelige golfspillere er aflyst, oplyser LPGA.

Udbruddet af et nyt og potentielt livstruende virus i Kina har medført adskillige aflysninger af sportsbegivenheder i landet, og mandag er to turneringer for verdens bedste kvindelige golfspillere andre steder i Asien blevet aflyst.

Det drejer sig om en turnering i henholdsvis Thailand og Singapore, oplyser oplyser LPGA-touren.

Begge turneringer skulle have været afviklet senere i februar.

- Det er altid en svær beslutning at aflyse turneringer, og LPGA værdsætter den forståelse og alle de bestræbelser, som titelsponsorerne har udvist, skriver LPGA blandt andet i en meddelelse.

- Sundhed og sikkerhed for vores spillere, tilskuere og alle, som er involveret i en turnering, er altid vores højeste prioritet.

Den aflyste turnering i Thailand skulle være afviklet fra 20. til 23. februar i Pattaya, mens aflysningen i Singapore går ud over HSBC Women's World Championship fra 27. februar til 1. marts.

I januar valgte LPGA at aflyse en turnering i Hainan i Kina, der skulle være spillet fra 5. til 8. marts.

Virusudbruddet har medført aflysninger af en række store sportsbegivenheder i Kina. Deriblandt VM i indendørsatletik i Nanjing den 13. til 15. marts, som er udskudt til næste år.

Kinas fodboldforbund har sat sæsonstarten for landets bedste liga i bero, og badmintonturneringen China Masters i provinsen Hainan er aflyst, efter at flere spillere trak sig.

Også en af den kinesiske sportskalenders største begivenheder, Formel 1-grandprixet i Shanghai i april, kan ifølge avisen South China Morning Post komme i farezonen.

Udbruddet af et nyt coronavirus har spredt sig fra Wuhan i Kina til resten af landet samt yderligere omkring 25 lande.

Indtil videre er 908 mennesker i Kina døde som følge af virusset, mens der er registreret over 40.000 smittetilfælde. Antallet af nye dødsfald og nye tilfælde af smittede bliver offentliggjort dagligt i Kina.

