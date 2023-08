»Selvom det er velkendt, at jeg altid nyder et venligt væddemål på banen, ville jeg aldrig underminere spillets integritet. Jeg har også været meget åben omkring min ludomani.«

Sådan lyder det fra den tidligere golfstjerne Phil Mickelson, som også har været i terapi for sin spilafhængighed.

Udtalelsen, der er bragt i The Golf Digest, kommer ikke ud af det blå, men som et forsvar mod en ny bog fra den professionelle gambler Billy Walters.

I den fortæller han, at de to mænd, som første gang mødte hinanden i 2006, indgik et såkaldt gamblingsamarbejde, hvor Billy Walters spillede for Phil Mickelson. Når de vandt, delte de overskuddet.

Samarbejdet stoppede i 2014, og i den tid viser Walters' optegnelser, at Phil Mickelson lavede 3.153 bets.

De viser også, at golfstjernen spillede for mere end én milliard dollar og samlet tabte over 100 millioner dollar, som svarer til 680 millioner danske kroner.

Det er dog på ingen måde bogens mest kontroversielle påstand. Billy Walters påstår nemlig også, at Phil Mickelson bad ham spille 400.000 dollar på, at Phil Mickelson og det amerikanske hold ville vinde Ryder Cup i 2012.

Noget, som fik Billy Walters til at spærre øjnene op.

»Du er set som den moderne tids Arnold Palmer (golflegende, red.). Vil du virkelige risikere det? Jeg vil ikke være med til det,« lød det, ifølge Billy Walters selv, til Phil Mickelson.

Men Phil Mickelson afviser altså blankt, at han nogensinde har spillet på Ryder Cup.

Sidste år skiftede Phil Mickelson PGA Touren ud med LIV Tour. Et skifte, som han angiveligt – og ganske belejligt – har fået 680 millioner kroner for at lave.