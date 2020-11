Fredag måtte spillet igen afbrydes ved major-turneringen US Masters. Fire spillere deler førstepladsen.

Verdensetteren i golf, amerikanske Dustin Johnson, holdt fredag fast i sin samlede føring ved major-turneringen US Masters ved at gå anden runde i to slag under par.

Dermed holder han fast i drømmen om at blive den første verdensetter til at vinde turneringen siden Tiger Woods i 2002.

Johnson deler efter anden runde føringen med verdens nummer tre, Justin Thomas, australieren Cameron Smith og US Masters-debutanten Abraham Ancer fra Mexico.

Dustin Johnson begyndte fredagens runde på de sidste ni huller. Her lagde han stærkt ud med tre birdies på hul 11, 12 og 13, inden han lavede to bogeys på de efterfølgende to huller.

På dagens sidste hul lavede Johnson endnu en birdie, og han sluttede dermed dagen i 70 slag - to under banens par.

Ligesom torsdagens første runde var fredagens runde ved US Masters også præget af flere forsinkelser.

Flere spillere måtte således afbryde deres anden runde på grund af mørke - heriblandt den forsvarende mester Tiger Woods.

Han nåede at gå de første ti huller i par, inden spillerne blev kaldt i klubhuset. Det placerer ham på en øjeblikkelig 22.-plads.

Den nordirske golfstjerne Rory McIlroy skulle fredag forsøge at rejse sig efter en skuffende første runde i tre slag over par, og det klarede han på fornemmeste vis.

Nordireren gik fredagens runde i seks slag under par, hvilket sender ham hele 50 placeringer op ad ranglisten til en delt 27.-plads.

Spillet ved US Masters i Augusta, Georgia, genoptages lørdag morgen lokal tid.

/ritzau/