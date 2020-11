Amerikanske Dustin Johnson fører US Masters, inden sidste runde af majorturneringen spilles søndag.

Der er gode muligheder for en hjemmebanesejr, når golfturneringen US Masters søndag skal afgøres.

Dustin Johnson, der er født og opvokset cirka en times kørsel fra Augusta National Golf Clubs bane, hvor majorturneringen bliver spillet, indtager således førstepladsen inden fjerde og sidste runde.

Amerikaneren startede lørdag på en delt førsteplads, men er stukket af fra fronten efter en flot præstation på tredje runde, som han gik i hele syv slag under par.

Johnson fik en flyvende start og var fire slag under par efter de første fire huller. Herefter blev det til tre birdies på 7., 13. og 15. hul.

Det bringer Johnson, der ligger nummer et på verdensranglisten, ned på 16 slag under par samlet inden finalerunden søndag. Det er fire slag bedre, end de tre spillere der deler andenpladsen, og en tangering af turneringsrekorden for den laveste score efter tre runder.

Dustin Johnson har et hav af top-10-resultater i majorturneringer på cv'et, men blot en enkelt majorsejr. Den kom i 2016, hvor han vandt US Open.

Sidste års vinder, Tiger Woods, gik lørdagens 18 huller i par og kom altså ikke tættere på et titelforsvar. Tværtimod. Golfikonet er 11 slag efter Dustin Johnson på en delt 20.-plads.

Rory McIlroy spillede sig ind i topstriden lørdag med en runde i fem slag under par. Det placerer nordireren på en delt tiendeplads, otte slag efter Dustin Johnson.

Vinderen af US Masters får ud over en præmiecheck, på hvad der svarer til 13 millioner kroner, også en grøn blazer. Der er ingen danske deltagere i årets udgave af turneringen.

/ritzau/