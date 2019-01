Med 1,6 millioner følgere på Instagram har hun måtte lægge øre til lidt af hvert.

Det har den 25-årige golfspiller Paige Spiranac erfaret. Hun bliver også omtalt som 'verdens smukkeste golfspiller' og er måske mest kendt for sine billeder på sociale medier.

Ikke desto mindre blev hun i 2015 professionel og fik debut i den europæiske dametour, European Ladies Tour. Og det medførte en strøm af ubehagelige beskeder, herunder dødstrusler, som den unge Spiranac skulle stå model til i karrierens - på det tidspunkt - højdepunkt.

Men i 2018 var der noget, der ændrede sig for den unge amerikaner og ikke mindst for hendes egen selvopfattelse.

Vis dette opslag på Instagram Found true happiness this year when I stopped worrying about the opinions of others and started to love myself Et opslag delt af Paige Spiranac (@_paige.renee) den 22. Maj, 2018 kl. 11.16 PDT

Hun medvirkede i Sports Illustrateds 'Swimsuit Edition' - bladet, hvor nogle af verdens største kvindelige sportsnavne optræder i bikini og badetøj på eksotiske strand-lokationer. Her gør hun blandt andre Caroline Wozniacki selskab.

I forbindelse med fotoserien til bladets 'Swimsuit Edition' fortalte Spiranac om, hvordan hun oplevde at blive mobbet og truet, dengang hun fik sin debut i European Ladies Tour.

»Jeg sagde til mig selv, at jeg aldrig ønskede at føle det, jeg følte i det øjeblik. Jeg blev mobbet så heftigt, at jeg ikke ønskede at leve længere,« lød det fra Spiranac i interviewet med Sports Illustrated i forbindelse med fotoserien.

Men efter sin medvirken i Sports Illustrated ændrede tingene sig for den unge golfspiller. Det fortæller hun i en artikel for Myrtle Golf Beach.

Vis dette opslag på Instagram Gosh I’m still in disbelief But @si_swimsuit! Still so thankful to the entire #siswim team for believing in me #loveyourself #bodypositivity #ownit #bekind - @jamesmacari Et opslag delt af Paige Spiranac (@_paige.renee) den 13. Feb, 2018 kl. 7.35 PST

»I lang tid var jeg meget tøvende i forhold til at lægge billeder op af mig selv i badetøj. Mit hoved ville køre rundt om, hvordan jeg ville have det med alle de mulige reaktioner og kommentarer,« skriver Spiranac i artiklen og tilføjer:

»Gennem den oplevelse (Sports Illustrated, red.) indså jeg, at det ikke handler om alle andre - det handler om mig.«

Som følge af de grimme oplevelser med mobning og trusler på sociale medier har Spiranac engageret sig i organisationen Cyberspace, en non-profit-organisation, som bekæmper mobning på nettet. Og selvom de negative kommentarer altid vil være der, har Spiranic lært at fortælle sig selv, at de ikke skal påvirke hende.

»Jeg nægter nu at lade andre fortælle mig, at jeg ikke kan dele billeder af mig selv, der nyder en smuk strand,« lyder det fra Spiranac.