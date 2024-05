Ifølge en journalist på ESPN er golfspilleren Scottie Scheffler blevet tilbageholdt af politiet under major.

Golfspilleren Scottie Scheffler, verdensranglistens nummer et, blev fredag tilbageholdt af en politibetjent og røg i håndjern før anden runde af majorturneringen PGA Championship.

Det oplyser Jeff Darlington, der er journalist på ESPN, og som så den dramatiske episode udfolde sig fredag.

Han skriver på X, at Scottie Scheffler blev tilbageholdt af politibetjenten og røg om på bagsædet af en politibil.

Here is video that I took of Scheffler being arrested: https://t.co/8UPZKvPCCf pic.twitter.com/9Tbp2tyrJh — Jeff Darlington (@JeffDarlington) May 17, 2024

ESPN skriver på sin hjemmeside, at Scottie Scheffler forsøgte at køre forbi politibetjenten på vej til Valhalla Golf Club, hvor majoren spilles.

Det lod til, at Scottie Scheffler ikke havde forstået trafikken i området, og det fik betjenten til at fare efter golfspilleren.

Golfturneringen oplyser i øvrigt på sin hjemmeside, at anden runde er udskudt på grund af en ulykke i nærheden af golfbanen. De to forhold har intet med hinanden at gøre.

ESPN skriver, at en fodgænger er omkommet i området, da han forsøgte at passere vejen Shelbyville Road. Den uidentificerede mand blev påkørt af en bus, der kørte på en vej, der var beregnet til busser.

Det bekræfter en talsmand for det lokale politi over for ESPN.

/ritzau/