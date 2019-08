Hvad mener venner, familie og rådgivere om de problemer den danske golfspiller Thorbjørn Olesen er løbet ind i efter han ifølge Metropolitan Police Service er blevet tiltalt for at have begået seksuelt overgreb og vold på et fly fra USA til England?

Svaret blæser i vinden.

B.T. har de seneste dage forsøgt at få hans mor Hanne Kit Olesen, PR-rådgiver Mads H. Frederiksen, agent Rory Flanagan, European Tour-kollegaen Jeppe Huldahl og naturligvis ham selv til at forholde sig til sagen, men ingen har ønsket at kommentere den.

Strategien undrer brandingeksperten Kenneth Cortsen, der er ansat som Ph.d. og lektor på Sport Management ved UCN i Aalborg.

»Der indikeres jo at man forsøger at dysse sagen ned, og at man ad den vej håber, at offentlighedens interesse for den stille og roligt dør hen,« siger Kenneth Cortsen og tilføjer:

»Jeg vil gerne understrege, at jeg kun er informeret om sagen via mediernes omtale af den. Men var jeg blevet spurgt, havde jeg anbefalet teamet omkring Thorbjørn Olesen at lave en form for damage control.«

For Thorbjørn Olesen handler det ifølge Kenneth Cortsen om at tage ansvar for det, han har gjort.

»Det kan han gøre ved offentligt at forklare sig, tage ansvar, undskylde og forsikre at hans handlinger ikke gentager sig. På den måde kan han få repareret de ridser, der er kommet i lakken,« siger Kenneth Cortsen.

Han kan sagtens forestille sig, at Thorbjørn Olesens navn et langt stykke tid fremadrettet vil blive husket for episoden.

»Det er menneskeligt at fejle. Han er ung, og holder han fokus på sine præstationer på golfbanen, har lignende eksempler tidligere vist, at offentligheden tilgiver,« siger Kenneth Cortsen.

I øjeblikket støttes Thorbjørn Olesen økonomisk af store internationale firmaer som Nike, Rolex og BMW.

»Ved lignende sager har man tidligere set, at sponsorer vælger at gøre brug af exit-muligheder. Blandt de ramte i den forbindelse har været Maria Sharapova i tennis, Michael Phelps i svømning og Tiger Woods i golf. Hvorvidt Thorbjørn Olesen også bliver ramt, må tiden vise. Meget kommer naturligvis til at afhænge af, om der falder en dom eller ej,« siger Kenneth Cortsen.

Thorbjørn Olesen deltog 25.-28. juli ved golfturneringen »St. Jude Invitational tournament at TPC Southwind« i Memphis, USA.

B.T. er i forbindelse med afdækningen af sagen blevet kontaktet af Reinholdt Schultz, der er administrerende direktør i PR-bureauet Mannov.

Han fortæller, at han på opfordring fra Thorbjørn Olesens agent Rory Flanagan deltager i kommunikationen med dele af dansk presse i forbindelse med den igangværende sag.

»Det har jeg sagt, at jeg gerne vil,« siger Reinholdt Schultz, der har et personligt forhold til Thorbjørn Olesen.

»Jeg har været golfkammerat med ham siden har var en lille dreng og jeg har også været hans holdkaptajn,« siger Reinholdt Schultz.

Det var således ham, der mandag aften udsendte dette statement fra Thorbjørn Olesens advokat Paul Morris:

»Thorbjørn har samarbejdet fuldt ud med politiet i forbindelse med deres efterforskning. Men han kan desværre ikke udtale sig om sagen, før den er behandlet i det engelske retssystem.«

Reinholdt Schultz understreger, at han 'bare ønsker at hjælpe en ven i nøden og at han i øvrigt ikke har flere kommentarer'.

Thorbjørn Olesens golftræner fra 2000 til 2015, Lars Nysøe, er en smule mere snakkesalig.

»Før sagen har været i retten (21. august, red.) har jeg ikke lyst til at sige min mening om den. For hvordan hænger den præcist sammen? Men jeg har altså svært ved at forestille mig, at Thorbjørn stiller om ved Scandinavian Invitational,« siger Lars Nysøe om turneringen, der spilles 22.-25. august på Hills Golf and Sports Club i den svenske storby Göteborg.