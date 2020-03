På grund af frygten for coronavirus bliver golfmajoren US Masters ikke afholdt i april.

Majorturneringen US Masters i golf skulle have været afviklet 9.-12. april, men det bliver ikke til noget i denne omgang.

Arrangørerne oplyser på turneringens hjemmeside, at det også i dette tilfælde er risikoen for spredning af coronavirus, der har ført til den drastiske beslutning om at udskyde en af sæsonens største turneringer.

- Vi håber, at denne udsættelse stiller os i den bedste position til sikkert at afvikle Masters Tournament og vores amatørturneringer på et senere tidspunkt, lyder det på hjemmesiden.

US Masters blev spillet første gang i 1935 og står foran sin 84. udgave.

/ritzau/