European Tour-turneringen Hong Kong Open må udsættes. Man håber på afvikling i starten af 2020.

Golfturneringen Hong Kong Open vil ikke blive afviklet i næste uge, som det ellers var planlagt.

På grund af voldsomme uroligheder i Hongkong er European Tour-turneringen blevet udsat, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Beklageligvis har European Tour taget beslutningen om at udsætte næste uges Hong Kong Open, lyder det i en erklæring fra European Tour.

- Afgørelsen er taget på baggrund af den vedvarende uro i Hongkong. Sikkerheden for spillerne og alle andre involverede har førsteprioritet, og derfor føler vi, at det er det rette at gøre, siger Keith Pelley, der er chef for European Tour.

Nu håber man ifølge turneringskommisæren i stedet at kunne placere turneringen i begyndelsen af 2020.

- Det er beklageligt, at Hongkong er udsat for uro, men vi er imidlertid optimistiske med henblik på, at situationen stabiliseres, så man har bedre mulig for at afvikle turneringens 61. udgave i nær fremtid, siger Cho Minn Thant.

Der er i øjeblikket store protester i Hongkong, hvor indbyggerne er utilfredse med en øget kinesisk indflydelse i regionen.

/ritzau/