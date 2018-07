Ved de seneste fem majorturneringer har unge i 20'erne taget sejren, men de ældre følger lige i hælene.

Carnoustie. I golfsporten kan spillerne være med på topniveau i væsentligt længere tid end i mange andre sportsgrene.

Ved majorturneringen British Open, der begynder torsdag, kan man på deltagerlisten finde to spillere på 60 og flere i 50'erne og 40'erne.

Men erfaringen har ikke vægtet tungest ved de senest fem majorturneringer.

Her er det spillere i 20'erne, som er endt øverst på sejrsskamlen.

En af dem er 24-årige Jordan Spieth, som er forsvarende mester ved British Open.

Han kan meget vel ende med at gentage triumfen fra i fjor, men der er flere unge spillere i favoritgruppen, som kan overtage titlen som forsvarende mester.

- Jeg tror, at de dybere baner, som vi har oplevet som juniorer og amatører, har ført til en hurtig omstilling til PGA-touren. Så hvor det for 15 år siden tog spillerne fem år at omstille sig til at vinde, tager det spillerne fem måneder nu, siger Spieth ifølge theopen.com.

Selv om de unge spillere har vundet de seneste majors, skal de ældre dog ikke undervurderes ved British Open, hvor det i mange år har været de ældre, som har taget sejren.

Der er blandt andre en 42-årig amerikaner med, hvis navn indgyder ærefrygt hos mange golfspillere, og det er Tiger Woods.

Det er ti år siden, at Woods vandt sin seneste majortitel, men verdensstjernen mener, at dette års British Open er hans bedste chance for endnu en majortitel i de kommende år.

Han har deltaget i de to andre majors i år. Ved US Open røg han ud efter de to første runder, og ved US Masters blev det til en delt 32.-plads.

- Jeg føler mig en smule bedre ved hver turnering, siger han ifølge theopen.com.

- Jeg føler, at jeg har en bedre forståelse for mit spil nu. Alting går en lille smule bedre, så hvem ved, tilføjer Woods, der samlet har vundet 14 majors.

Den prestigefyldte British Open er den tredje af i alt fire majors på årets kalender. Turneringen varer fra torsdag til søndag og har danske Nicolai Højgaard og Thorbjørn Olesen blandt deltagerne.

