18-årige Rasmus Højgaard kunne gå i klubhuset på en delt førsteplads på European Tour-turneringen i Oman.

Rasmus Højgaard leverede endnu en flot præstation fredag i European Tour-turneringen i Omans hovedstad, Muscat.

Den 18-årige danske golfspiller gik anden runde i fire slag under par og kunne fredag morgen dansk tid gå i klubhuset på en delt førsteplads i turneringen med samlet ni slag under par.

Dog mangler mange spillere at komme igennem de 18 huller, og den samlede placering kan derfor rykke sig.

Det kommer dog nok næppe til at ændre på, at den unge dansker kommer til at holde sig i toppen inden finaleweekenden. Han lagde flot ud på fredagens runde, da han på sit tredje hul lavede en eagle.

Dagen kunne dog have været endnu bedre, hvis det ikke var for de tre bogeys, Højgaard indkasserede midtvejs på runden, men foruden den ene eagle blev det også til fem birdies.

Højgaard deler førstepladsen med Stephen Gallacher fra Skotland.

Rasmus Højgaards tvillingbror, Nikolai Højgaard, der også er med i turneringen i Oman, gik anden runde i ét slag under par og ligger samlet i par. Det samme gør Benjamin Poke, der fredag gik runden i et slag over par.

Turneringens øvrige danskere, Søren Kjeldsen, Joachim B. Hansen og Jeff Winther, har endnu ikke færdiggjort deres runde fredag formiddag.

/ritzau/