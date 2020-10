Unge Rasmus Højgaard er syv slag efter den førende spiller i European Tour-turneringen i golf i Skotland.

Den danske golfspiller Rasmus Højgaard får vanskeligt ved i den kommende weekend at levere endnu et topresultat i denne sæson på European Tour.

Her spiller den europæiske golfelite i Skotland i turneringen Scottish Open, og efter anden runde er den 19-årige dansker syv slag efter den førende spiller, australske Lucas Herbert.

Rasmus Højgaard ligger delt nummer 19, og det er ikke fordi, at danskeren har spillet elendigt i turneringen.

Torsdag lagde han ud med en runde i tre slag under banens par på 71 slag, men fredag var en runde i et enkelt slag under ikke nok til at holde snor i den absolutte top efter en dag på banen med to bogeys og tre birdies.

Stortalentet fik for nylig majordebut, da han stillede op i US Open, men her klarede Rasmus Højgaard ikke cuttet efter anden runde.

Forinden i sæsonen har den danske golfkomet dog leveret resultater helt fra øverste hylde.

Eksempelvis vandt han UK Championship på European Tour, og efter coronapausen er han i fire ud af fem turneringer på European Tour endt i top-6.

Da Rasmus Højgaard var i klubhuset fredag var ikke alle spillere færdige med runden.

Det var dog danskerne Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard, der alle lå under cutgrænsen.

Lucas Bjerregaard var torsdag næstbedste dansker med et slag under, men en anden runde i seks slag over sendte ham langt tilbage.

/ritzau/