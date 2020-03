Rasmus Højgaard lavede tre bogeys og en dobbeltbogey søndag og måtte tage til takke med en delt sjetteplads.

Det startede ekstremt lovende for golfspilleren Rasmus Højgaard søndag, men en skidt stime sendte ham ud af kampen om sejren ved European Tour-turneringen Oman Open.

Efter en finalerunde i to slag over par endte danskeren på en delt sjetteplads i samlet ni slag under par. Det var fire slag fra de bedste.

Den danske teenager kom ellers fremragende fra land i finalerunden med birdies på både 3. og 5. hul, men bogeys på 6. og 9. hul satte en stopper for den gode start.

Højgaard delte føringen sammen med fem andre spillere ved finaledagens start, men halvvejs gennem sine 18 sidste huller, var danskeren på en delt tredjeplads, to slag fra den førende.

Med en bogey på hul 11 og lige efter en dobbeltbogey, fortonede de danske sejrschancer sig.

Han reddede lidt af æren med birdies på 16. og 17. hul, men meget symptomatisk for dagen sluttede han af med en bogey.

Spillet var ganske enkelt for ustabilt til, at han kunne blande sig i kampen om sejren.

Efter en runde i ét slag under par sluttede Søren Kjeldsen i samlet tre slag under par på en delt 43.-plads.

Jeff Winther og Nicolai Højgaard var henholdsvis et og to slag dårligere end Kjeldsen på de følgende placeringer.

Benjamin Poke sluttede i fem slag over par, mens Joachim B. Hansen ikke klarede cuttet efter de to første runder.

