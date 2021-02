»Hun bøjede sig hele vejen ned, så man kunne se hendes trusser.«

Sådan lød den upassende kommentar fra Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani, da han medvirkede i podcasten 'War Room'.

Rudy Giuliani fortalte om historien i podcasten, der bliver lavet af Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon, at det var til en velgørenhedsturnering i 2014.

Rudy Giuliani fortalte, at han stod til velgørenhedsturneringen og kommenterede det store antal fotografer, der ifølge Guiliani ikke var til stede på grund af golfstjernens Michelle Wie Wests putting-egenskaber, skriver engelske Sky Sports.

Rudy Guiliani har nok en gang skabt røre i USA. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Rudy Guiliani har nok en gang skabt røre i USA. Foto: JONATHAN ERNST

Det var ifølge Guiliani for at få et billede af hendes trusser, når hun bøjede sig ned for at få et overblik over, hvordan hun skulle 'putte'.

Trumps tidligere advokat sagde efter historien, at det blot var en joke, men sådan tog Michelle Wie West det langtfra.

»Det er foruroligende at høre om denne meget upassende historie, der deles på en podcast af en offentlig person, som henviser til mine 'trusser', mens jeg spiller i en velgørenhedsturnering,« skrev Michelle Wie West på Twitter.

Michelle Wie West vandt US Open det år, hvor hun efterfølgende deltog i velgørenhedsturneringen. Hun fordømmer Guilianis upassende historie og vil have fokus et helt andet sted hen.

pic.twitter.com/sSbeNFY6c0 — Michelle Wie (@MichelleWieWest) February 20, 2021

»Det, man burde tale om, er det høje niveau, som kvinderne spiller på. Ikke det tøj, vi har på, eller hvordan vi ser ud.«

Hun henviser til, at hun ved velgørenhedsturneringen gik de 18 huller med en bedre score end samtlige af de mandlige deltagere i turneringen, hvilket medførte en sejr til hendes hold.

Hendes måde at gå ned på hug, inden hun skulle 'putte', var ikke en invitation til at kigge ind under hendes nederdel. Michelle Wie West understreger, at det er for at undgå episoder som denne, at skørterne bliver lavet med indershorts.

»Nike laver nederdele med indbyggede shorts af lige præcis den årsag. Det er, for at kvinder kan føle sig trygge og komfortable ved at dyrke en sport, som vi elsker.«

Efter Rudy Guilianis medvirken i podcasten har det amerikanske golfforbund udtalt støtte til den tidligere US Open-vinder.

»Sexisme har ingen plads i golfsporten eller i tilværelsen. Vi er altid på din side, Michelle Wie West,« lyder det fra forbundet.