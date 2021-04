Nanna Koerstz Madsen kunne torsdag ikke følge op på flot første runde ved LPGA-turnering i Californien.

Efter en flot første runde og en placering i top-10 faldt golfspilleren Nanna Koerstz Madsen natten til fredag dansk tid et godt stykke ned i feltet ved LPGA-turneringen Hugel-Air Premia LA Open.

Danskeren ligger således på en delt 25.-plads efter anden runde i samlet tre slag under par.

Hun er ti slag efter den førende amerikaner Jessica Korda, der ligger klart i spidsen af turneringen i Los Angeles i Californien.

Pladsen deler danskeren med otte andre spillere.

Den 26-årige dansker, der ligger nummer 54 på verdensranglisten, jagter sin første LPGA-sejr i karrieren. Fem gange er hun sluttet i top-10.

Nanna Koerstz Madsen startede ellers torsdagens anden runde fint med to birdies på de første fire huller. Men tre bogeys på hul 9, 13 og 14 betød, at danskeren endte dagen i et slag over banens par på 71.

Nanna Koerstz Madsen er den eneste dansker, som deltager i turneringen.

Hugel-Air Premia LA Open slutter på lørdag. Turneringen har en samlet præmiesum på 1,5 millioner dollar, hvilket svarer til lidt over ni millioner kroner.

/ritzau/