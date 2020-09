25-årige Nanna Koerstz Madsen ligger fint til i feltet efter førstedagen ved LPGA-turnering i Oregon i USA.

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen fik fredag en udmærket indledning på LPGA-turneringen Cambia Portland Classic i USA.

Det står klart, efter at hun klarede første runde i to slag under par.

Resultatet placerer danskeren på en delt 23.-plads sammen med 15 andre spillere.

Den 25-årige dansker fik ellers en tung start på dagen, da hun lavede bogey allerede på første hul.

Det blev fulgt op af to birdies på hul 6 og 7, inden endnu en bogey fulgte på hul 8.

På banens anden halvdel fik Nanna Koerstz Madsen en smule bedre fat om køllerne og bragte noget mere stabilitet ind i spillet.

De sidste ni huller klarede danskeren således med syv par og to birdies, og dermed brugte hun 70 slag til at gennemføre de 18 huller - to under banens par.

Cambia Portland Classic, der spilles i delstaten Oregon, er den ældste uafbrudte turnering på kvindernes LPGA-tour. Den blev oprettet i 1972.

Turneringen føres af australske Hannah Green og amerikanske Cydney Clanton. De klarede begge første runde i seks slag under par.

