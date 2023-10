Sydkoreanske Byeong Hun An giver sin mor skylden for, at han er blevet suspenderet for PGA Touren i tre måneder på grund af brug af doping.

Golfspilleren er nummer 53 i verden og han forklarer, at dopingfælden klappede, da han tog noget hostemedicin anbefalet af moren tilbage i august:

»I august led jeg af forkølelse og hoste. Da mine symptomer forværredes, foreslog min mor, at jeg skulle tage en almindeligt tilgængelig medicin fra Sydkorea, som havde hjulpet hende med en lignende lidelse,« skriver han i en story på Instagram.

Her kommer han også med forklaringen på, hvorfor det nu har fået ham udelukket fra alle golfturneringer de næste tre måneder.

Foto: Chuck Burton/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Chuck Burton/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg tog denne medicin uden først at tjekke indholdet for senere at opdage, at den indeholdt et stof, der var forbudt i henhold til PGA Tourens antidopingprogram. Det var den eneste gang, jeg brugte denne medicin, og jeg tog den på ingen måde for at opnå en konkurrencefordel,« skriver han.

Byeong Hun An var senest i aktion i sportens fineste selskab på PGA Touren 20. august.

PÅ PGA Tourens hjemmeside fremgår det, at Byeong Hun An kan vende tilbage 1. december, og at sydkoreanerne har samarbejdet med dem hele vejen gennem forløbet og accepteret sin straf.

Den 32-årige golfspiller har fire professionelle sejre på cv'et.