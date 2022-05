Den amerikanske fodbold er skiftet ud med golfkøller, og på kort tid har han formået at præstere det allervildeste inden for golfsporten.

Eller har han? Det bliver der sat store spørgsmålstegn ved, hvor flere påstår, at det hele er en stor, fed løgn. Det skriver Dailymail.

NFL-legenden Tom Brady har efter sin karriere i amerikansk fodbold fået mere tid til at spille golf, og det har han angivelig kæmpe succes med.

På Tom Bradys Twitter-profil har han lagt en video ud, hvor han præsterer det sværeste i golf: at lave en hole-in-one – som vel at mærke er blevet filmet.

Tom Brady. Foto: GIORGIO VIERA Vis mere Tom Brady. Foto: GIORGIO VIERA

Flere fans sår tvivl om videoens ægthed, herudover også quarterbacken for Buffalo Bills, Josh Allen, der beskriver det hele som »bullshit«.

Twitter-brugeren David Zimmer tvivler ligeledes på, at det kan passe.

'Skal det her ligne at være ægte? Selv jubelscenen så falsk ud. Brady prøver så hårdt at sælge merchandise. Det vil aldrig fungere,' skriver Twitter-brugeren David Zimmer.

Spøjst kan det virke, at Tom Brady netop har filmet hole-in-one-slaget med to kameraer, hvor det ene er fra en drone. Og det hjælper nok heller ikke på troværdigheden, at Brady under videoopslaget henviser til sit merchandise, som han er iført i videoen.

Tror du, at videoen er ægte, eller er det bare et forsøg på at sælge merchandise? Bedøm selv her:

Ikke desto mindre påstår Tom Brady, at den er god nok. Han skriver selv om episoden, at han filmer alle slag, når han er ude at spille golf.