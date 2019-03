Lucas Bjerregaard tog lørdag en flot sejr over golf-legenden Tiger Woods.

Og den amerikanske stjerne havde da også kun rosende ord til overs for danskeren efter opgøret i WGC Matchplay

»Han ramte bolden godt. Han havde mange gode skud, og der er ikke nemme forhold her, hvor vinden er over det hele,« sagde han blandt andet ifølge TV 3 om danskeren. Interviewet kan du se øverst i artiklen.

Tiger Woods missede til sidste et put, og det var det, der gav sejren til danske Lucas Bjerregaard.

Danske Lucas Bjerregaard er nu klar til finalen. Foto: Darren Carroll Vis mere Danske Lucas Bjerregaard er nu klar til finalen. Foto: Darren Carroll

»Jeg fejllæste det i centrum og bolden gik venstre om. Jeg gik tilbage og slog igen, og jeg gjorde det samme. Det var bare et af de der underlige steder,« siger han blandt andet om sin fejlslutning.

Lucas Bjerregaard sikrede sejren over Tiger Woods på sidste hul, som han vandt, da stillingen forinden var helt lige.

Dermed sejrede danskeren med et point, og kan altså nu prale af at have slået selveste Tiger Woods, hvilket betyder, at han søndag spiller semifinale som minimum.

Lucas Bjerregaard bragte sig foran i kampen, da han klarede første hul på tre slag, mens Tiger Woods brugte fire slag på par 4-hullet.

Kort efter var rollerne omvendt, da Tiger Woods var bedst på tre huller i træk og bragte sig foran med to point, inden Lucas Bjerregaard slap bedst fra syvende hul, før han efter ti huller havde udlignet og bragt balance i regnskabet.

Det holdt dog kun kort, da Tiger Woods på det efterfølgende par 3-hul brugte fire slag, mens Bjerregaard bruge fem slag.

Sådan var status frem til hul 16, hvor en eagle sikrede Bjerregaard point på par 5-hullet, da Tiger Woods brugte fire slag, og så var det hele lige igen.

På sidste hul sendte Woods bolden i bunkeren på sit andet slag på par 4-hullet, og da Woods fejlede et put, så var sejren dansk.