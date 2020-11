US Masters-mesteren Tiger Woods siger, at man ikke skal lægge for meget i hans seneste tids middelmådige form.

Glem alt om den seneste tids til tider dårlige form. Ved dette års US Masters, der begynder torsdag, sætter den forsvarende mester, Tiger Woods, alt ind på at genvinde titlen.

Det fortæller golflegenden på et pressemøde tirsdag.

19 måneder efter, at han strøg til tops i US Masters og satte punktum for et årtis tørke ved at vinde sin 15. majortitel, advarer Woods om ikke at gøre et for stort nummer ud af den middelmådige form, han har vist på det seneste.

Han har klaret sig skidt i de blot seks turneringer, han har stillet op i, siden han vendte tilbage til golfbanen efter coronapausen.

- Med coronapandemien og i et forsøg på at holde mig rask har jeg været tøvende med at komme tilbage og begynde at spille. Det var derfor, jeg ventede så længe, som jeg gjorde, siger han

- Jeg har ikke fået mit spil til at gå op i en højere enhed endnu, siger han.

Selv om mange golfspillere efterhånden har vænnet sig til en ny virkelighed uden tilskuere som følge af pandemien, peger Tiger Woods på den sælsomme stemning, der bliver på Augusta National Golf Club i delstaten Georgia de næste dage.

- De hjalp mig med at vinde, siger han om de tilskuere, der var med sidste år.

- Den støtte, jeg havde, og den energi, der var omkring hele stedet, gjorde det til en enestående dag.

- Vi kommer til at savne energien fra menneskemængden, tilføjer han.

44-årige Tiger Woods erkender, at det er ærgerligt, at pandemien har forsinket turneringen i hele syv måneder.

- Det var ikke på den måde, hvorpå jeg havde håbet at kunne beholde jakken så længe, siger han med henvisning til den berømte grønne jakke, som vinderen af turneringen får.

- Jeg ville gerne have forsvaret den tilbage i april, men det kunne jeg af gode grunde ikke.

- Men nu har vi altså muligheden for at spille i denne uge. Tidligere på året troede vi, at det var en mulighed, vi ikke ville få, siger han.

US Masters skulle have været afviklet fra 9. til 12. april, men blev rykket til 12.-15. november.

/ritzau/Reuters