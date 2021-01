Sportsverdenen blev ramt af chokbølger i 2009, da det kom frem, at Tiger Woods havde været sin kone utro med adskillige elskerinder.

Golfstjernen havde det dog ikke fra fremmede. Han har nemlig set sin far, Earl Woods, være utro, mens de rejste rundt til turneringer sammen i USA.

Det fortæller Dina Parr, der tidligere har dannet par med Tiger Woods, i den nye HBO-dokumentar 'Tiger', der havde premiere natten til mandag dansk tid.

»Han ringede på et tidspunkt, mens vi stadig var sammen, og jeg glemmer aldrig det opkald. Han græd og var helt utrøstelig,« siger hun og fortsætter.

Dina Parr og Tiger Woods sammen i 1990'erne. Vis mere Dina Parr og Tiger Woods sammen i 1990'erne.

»Og da jeg fik talt ham til ro, sagde han, at hans far var ude igen. Tiger var så ked af, at hans far havde fundet en ny pige og var gået ud med hende.«

Dina Parr tilføjer, at de uheldige episoder ændrede forholdet mellem Tiger Woods og hans far, som ellers havde været meget tæt gennem hele livet.

Men selv om golfspilleren var enormt skuffet over, hvad han havde set, så valgte han at holde hånden over sin far.

»Tiger var vred på sin far, men han viste det ikke. Han valgte at skjule det, fordi han ikke ville have sit navn plettet til.«

Tiger Woods. Foto: Mike Ehrmann Vis mere Tiger Woods. Foto: Mike Ehrmann

Pletten på sit navn sørgede Tiger Woods selv for nogle år senere. Det anslås, at golfstjernen har været utro med mere end 100 kvinder.

Utroskabet kostede Tiger Woods ægteskabet med svenske Elin Nordegren, som han var sammen med fra 2004 til 2010. De har sammen børnene Sam og Charlie Woods.

Næste afsnit af 'Tiger' har premiere om en uge, og her fortæller elskerinden Rachel Uchitel, hvordan hendes forhold til Tiger Woods var.

Hun valgte allerede i slutningen af sidste år at bryde tavsheden, og du kan læse nogle af hendes citater i den forbindelse HER.