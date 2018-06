De amerikanske golfveteraner har begge et stærkt incitament for at stræbe efter en US Open-triumf.

Southampton. Den ene jagter sin første majorsejr i ti år. Den anden er på jagt efter at fuldende sin samling af majortitler.

Sådan er scenariet for golfspillerne Tiger Woods og Phil Mickelson før majorturneringen US Open, der begynder torsdag på Long Island uden for New York.

Efter 14 majortitler fra 1997 til 2008 - den seneste netop ved US Open - har Tiger Woods' karriere de seneste ti år mest været kendetegnet ved personlige nedture og adskillige skader, herunder fire rygoperationer.

Efter et skadesplaget 2017 er Tiger Woods i år avanceret til en 80.-plads på verdensranglisten, men hans seneste turneringssejr ligger fem år tilbage i tiden.

Tiger Woods var dog tæt på i marts, hvor han blev delt nummer to ved PGA Tour-turneringen Valspar Championship.

- Man kan anskue det på to måder, siger det 42-årige golfikon til nyhedsbureauet AP.

- Jeg har bragt mig i situationer, hvor jeg kunne vinde, og jeg var ikke sikker på, om jeg nogensinde ville kunne det igen.

- Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med det faktum, at jeg ikke vandt, for jeg elskede at være med i toppen.

- Så jo, jeg har haft mine muligheder. Og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har haft de muligheder. Jeg vidste ikke, om jeg ville få dem igen, siger Tiger Woods før sin første US Open-deltagelse i tre år.

Mens amerikaneren kan se tilbage på en karriere, hvor han har vundet alle fire majorturneringer - foruden US Open er det British Open, PGA Championship og US Masters- så mangler Phil Mickelson stadig at vinde US Open for at fuldende sin majorsamling.

Amerikaneren, som på lørdag fylder 48 år, har vundet i alt fem majortitler fra 2004 til 2013, men ved US Open har han seks gange måtte tage til takke med den utaknemmelige andenplads.

Phil Mickelson er klar over, at han har alderen imod sig, inden han gør endnu et forsøg på at vinde US Open.

- Hvis jeg ikke vinder turneringen inden for de næste to-tre år, også med de baner, vi skal spille på, så bliver jeg nødt til at indse, at det ikke kommer til at ske.

- I så fald vil jeg helt klart føle, at min karriere ikke er komplet, siger han til AP.

Årets US Open spilles på Shinnecock Hills, hvor Phil Mickelson i 2004 sluttede som nummer to ved US Open.

I alt ti gange i karrieren er han sluttet i top-10 ved majorturneringen, som han altså endnu ikke har prøvet at vinde.

Thorbjørn Olesen er eneste danske deltager ved US Open.

Han kom med via et kvalifikationsstævne og møder frem med sejren fra European Tour-turneringen Italian Open i frisk erindring.

/ritzau/