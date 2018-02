Den amerikanske golfstjerne rykker frem i feltet efter sin hidtil bedste runde i denne uges PGA-turnering.

Palm Beach. Tiger Woods' formkurve er støt opadgående. På tredje runde af PGA-turneringen i Palm Beach i Florida brugte den 42-årige golfstjerne lørdag 69 slag, og det rækker til en delt 11.-plads.

Den 14-dobbelte majorvinder og tidligere verdensetter kvalificerede sig til weekendens 36 huller efter to runder i henholdsvis 70 og 71 slag.

Samlet er han i par inden søndagens finalerunde. Amerikaneren Luke List er alene i spidsen i syv slag under par.

Svenskeren Alex Noren forbedrede sin placering med otte pladser efter en runde i 65 slag. Noren er samlet fire slag under par på en sjetteplads.

Tiger Woods vendte for nylig tilbage til golfsporten, efter at rygproblemer i lang tid havde holdt ham ude og truede med at afslutte hans imponerende karriere.

Woods er flere gange blevet opereret, men først efter endnu et indgreb i april sidste år lykkedes det tilsyneladende lægerne at få bugt med problemet.

Denne uges turnering er den blot tredje for Woods i år.

I sit comeback i januar på Torrey Pines-banen i Californien endte han som nummer 23. Da Woods anden gang stillede op - ved Genesis Open forrige uge - klarede han ikke cuttet.

Tiger Woods har i sin karriere vundet 79 PGA-turneringer. Hans seneste sejr fandt sted i 2013.

/ritzau/