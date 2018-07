Der er lagt op til en gyser, når sidste runde af golfturneringen British Open søndag spilles.

Carnoustie. Der er usædvanlig stor trængsel i toppen af feltet, når finalerunden i den 147. udgave af British Open søndag går i gang på Carnoustie-banen i Skotland.

Og spillerne ligger så tæt, at adskillige kan gøre sig forhåbninger om at vinde golfsportens måske mest eftertragtede trofæ, hvis de kommer gennem de 18 huller med en lav score.

Heriblandt også den amerikanske legende Tiger Woods, hvis seneste sejr i en af golfens fire majorturninger fandt sted i 2008.

Den 42-årige Woods viste lørdag noget af det spil, som sikrede ham 14 majortitler i sin storhedstid.

- Jeg vidste ikke, om det nogensinde ville ske igen, men her er jeg pludselig med en chance i en majorturnering. Det bliver sjovt, siger Tiger Woods ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Woods kom rundt i fem slag under par. Hans bedste runde i en majorturnering siden 2011.

- Det giver hele turneringen et andet præg, når Tiger spiller, som han gjorde i dag, siger englænderen Tony Jacklin, der vandt turneringen i 1969, til Reuters.

- Men han har så mange gode spillere foran sig, og jeg tror ikke, at han længere indgyder dem ærefrygt, tilføjer han.

Woods er på en delt sjetteplads sammen med en gruppe spillere, der alle er fire slag efter en ren amerikansk førertrio bestående af den forsvarende mester, Jordan Spieth, Xander Schauffele og Kevin Kisner.

De er samlet ni slag under par.

Men utallige spillere har i British Open før ligget til en sejr for så at kollapse på sidste runde.

Danske Thomas Bjørn for eksempel. I 2003 førte han med tre slag med fire huller tilbage, men måtte nøjes med andenpladsen.

En endnu værre skæbne overgik i 1999 belgieren Jean Van de Velde på netop Carnoustie. Inden det allersidste hul havde han et forspring på tre slag, men på nærmest farceagtigt vis satte han sejren over styr med en triple bogey.

- Jeg ved lige så godt som alle, at alt kan ske i the Open. Jeg tager intet for givet. Jeg er bare i en god position, siger den 24-årige Jordan Spieth ifølge BBC.

En afgørende faktor bliver vejret, mener den tidligere European Tour-spiller Ken Brown, som nu er golfkommentator for BBC.

- Alt kan ske på en vindfyldt dag på Carnoustie, siger han om banen, der ligger ud til Nordsøen.

Og det kan måske give feltets ene dansker, Thorbjørn Olesen, et håb om en topplacering. Han er på en delt 20.-plads i tre slag under par.

/ritzau/