Haotong Li har lagt sig i spidsen for PGA Championship og kan blive Kinas første majorvinder.

Den amerikanske golfspiller Tiger Woods er klar til weekendens finalerunder i PGA Championship, men afstanden til de førende spillere er blevet større, efter at han fredag brugte to slag over banens par på anden runde.

På torsdagens første runde brugte Woods to slag under par. Samlet er han dermed i par, og det rækker til en delt 44.-plads.

Haotong Li fra Kina har lagt sig i spidsen for årets første majorturnering. Fredagens 18 huller klarede han i fem slag under par, og samlet er han otte slag under par.

Med en eventuelt turneringssejr kan han skrive historie som den første kinesiske spiller, der vinder en major.

Seks spillere er to slag efter på en delt andenplads.

Deriblandt Jason Day fra Australien, der lå på førstepladsen efter første runde, samt englænderen Tommy Fleetwood, der havde fredagens bedste score med 64 slag eller seks under banens par.

Amerikaneren Brooks Koepka, der har vundet PGA Championship de seneste to år og kan blive den første i næsten 100 år til at tage sejren tre år i træk, er også sammenlagt seks slag under par efter en runde i 68.

Ingen danskere deltager i turneringen, som i år spilles i San Francisco i Californien. Det norske talent Viktor Hovland er den bedst placerede spiller fra Norden på en delt 30.-plads. Henrik Stenson fra Sverige klarede ikke cuttet.

/ritzau/