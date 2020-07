Rygsmerter påvirkede den 44-årige golfstjerne Tiger Woods spil på anden runde af PGA-turnering i Ohio.

Golfspilleren Tiger Woods var plaget rygsmerter, men klarede trods det cuttet i sin første PGA-turnering siden februar. Det skriver AFP.

Den 44-årige amerikaner brugte fire slag over banens par på fredagens anden runde og er på en delt 64.-plads i The Memorial Tournament, der spilles i Dublin i Ohio.

Woods har tidligere været gennem flere operationer som følge af rygproblemer, men vendte sidste år tilbage til toppen af sporten, da han sejrede i majorturneringen US Masters.

For at skåne sit helbred spiller han kun udvalgte turneringer. Allerede ved opvarmningen fredag begyndte ryggen at volde problemer, og det påvirkede han sving, fortalte han.

- Det var lidt af en kamp, og det var ikke særligt godt. På to huller brugte jeg tre puts, siger den 15-dobbelte majorvinder.

Woods lavede fem bogeys samt en dobbeltbogey og tre birdies på vej til sin score på 76 slag. På torsdagens første runde brugte han 71 slag.

Turneringen i Ohio føres af amerikanerne Ryan Palmer og Tony Finau i ni slag under par. Ingen danske spillere deltager.

PGA-sæsonen blev genoptaget i juni, efter at den blev suspenderet i marts som følge af coronaviruspandemien. Tilskuere er fortsat ikke tilladt.

/ritzau/