Golfspilleren Tiger Woods er indlagt på hospitalet efter en trafikulykke. Det oplyser politiet i Los Angeles.

Tiger Woods måtte skæres fri af den sammenkrøllede bil.

Billeder fra ABC viser Tiger Woods' totaltskadede bil ligge på siden i en grøft.

Amerikanske TMZ skriver, at der er tale om en 'alvorlig uykke'.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Tiger Woods er golfsportens største stjerne. Han er lige kommet tilbage til golftoppen, efter han i en årrække har kæmpet med sexafhængighed, pillemisbrug og rygskader.

Ifølge Sky Sport fortæller Tiger Woods' agent, Mark Steinberg, at golfstjernen lige nu opereres efter at have pådraget sig adskillige alvorlige benskader.

Der er tale om en soloulykke, hvor det kun er Tiger Woods' bil, der er forulykket. Den 45-årige golfstjerne var alene i bilen.

