Tiger Woods kæmpede. Men han kunne ikke holde tårerne tilbage.

»Da jeg gik fra banen og så min søn Charlie stå der med åbne arme.... det betød så meget for mig.«

Sådan lød det fra den amerikanske golfstjerne på et pressemøde tirsdag. Det skriver Expressen.

Tiger Woods er nemlig endnu engang i Augusta, hvor han skal forsvare sin titel fra sidste år. Og det var netop den seneste sejr, han blev bedt om at sætte lidt ord på, hvorefter tårerne piblede frem.

Efter han vandt en Major i 2009, gik det ned ad bakke for ham. Artiklerne i de efterfølgende år handlede mere om privatlivet og skader, end de handlede om golf. Historier om utroskab begyndte at fylde en del, og i 2017 blev han anholdt, da han kørte bil i påvirket tilstand.

Noget, der betød, at han skulle gennemføre et intensivt rehabiliteringsprogram, så han kunne lære at håndtere den smertestillende medicin han fik mod rygsmerter.

Og netop de smerter var grunden til, at der på et tidspunkt blev spekuleret i, om han overhovedet ville vende tilbage til golfbanen. Smerterne har nemlig været så voldsomme, at de har krævet adskillige operationer.

Men Tiger Woods vendte tilbage, og han bliver stadig rørt, når han skal sætte ord på den Master-titel, han inden længe går efter at forsvare.

»Jeg får gåsehud bare ved at tale om det. Da jeg gik mod det 18. hul, vidste jeg, at jeg bare skulle bruge to putts. Men det var hårdt at holde fokus, da jeg så min familie. Min mor, mine børn og alle andre, der hjalp mig igennem den hårde tid,« sagde Tiger Woods der her fik øje på sin stolte søn Charlie.

Et øjeblik, han aldrig glemmer.

»Det fik mig til at tænke på min far, og at cirklen nu er fuldendt. Det er svært for mig at holde tårerne tilbage,« lød det fra golfstjernen.

Tiger Woods og de andre golfstjerner skal i aktion torsdag, hvor første runde bliver spillet.