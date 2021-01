Ryggen er et tilbagevendende problem for golfstjernen Tiger Woods, der igen er blevet opereret.

Golfspilleren Tiger Woods har fået foretaget endnu en rygoperation.

Det oplyser han på sociale medier.

Operationens formål var "at fjerne et fragment af en diskus, som klemte en nerve", skriver han på Twitter.

Han siger, at han oplevede smerter i kølvandet på opvisningsturneringen PNC Championship i Orlando, Florida.

Indgrebet er gået godt, og Woods ventes at komme sig helt, men misser mindst to turneringer.

Således kommer han ikke til at stille op i Farmers Insurance Open og Genesis Invitational næste måned.

Woods, der har vundet 15 majorturneringer i sin karriere, har længe haft rygproblemer og været igennem flere operationer.

- Jeg ser frem til at begynde at træne igen og er fokuseret på at komme tilbage på touren, siger han i en meddelelse.

Golfspilleren giver ikke nogen konkret dato for, hvornår han regner med at vende tilbage.

/ritzau/