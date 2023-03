Lyt til artiklen

Bruddet mellem golfstjernen Tiger Woods og kæresten gennem næsten seks år Erica Herman lader til at blive et grimt et af slagsen.

Erica Herman har anlagt sag mod den amerikanske golflegende, fordi hun vil have annulleret en tavshedspligt, som hun hævder, at Tiger Woods fik hende til at skrive under på i begyndelsen af deres forhold.

Det skriver amerikanske TMZ.

Erica Herman hævder, at den underskrevne tavshedspligt bør annulleres, når der er beviser for overfald eller chikane.

Foto: JOE SKIPPER Vis mere Foto: JOE SKIPPER

Det amerikanske medie hævder, at Tiger Woods' bagland forsøger at håndhæve aftalen til trods for, at parret ikke længere er sammen og det faktum, at Erica Herman hævder, at der er foregået nogle ting i deres forhold, som kan få retslige konsekvenser.

Selvom bruddet ikke er blevet offentliggjort af nogen af parterne, er parret sidst blevet set offentligt til tennisturneringen US Open i august 2022.

Tiger Woods har tidligere været i mediernes søgelys for blandt andet utroskab, da han i 2010 blev skilt for Elin Nordegren for netop dette.

Woods er tilbage på golfbanen efter den frygtelige bilulykke, hvor han brækkede begge ben, som var ved at sætte en stopper for golflegendens karriere.