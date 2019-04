Donald Trump vil overrække Tiger Woods præsidentens frihedsmedalje for hans comeback i golf og succes i livet.

Golfikon og US Masters-vinder Tiger Woods modtager præsidentens frihedsmedalje. Det oplyser den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter mandag.

- Jeg har talt med Tiger Woods for at lykønske ham med sejren i US Masters i går og fortælle ham, at han grundet sin utrolige succes og comeback i sport (golf) - og vigtigst af alt i livet - vil modtage præsidentens frihedsmedalje, skriver Trump.

For første gang i næsten 11 år kunne Tiger Woods søndag kalde sig vinder af en golfmajor. Her tog den 43-årige amerikaner således den samlede sejr i US Masters.

- Det er overvældende på grund af, hvad der er sket. Jeg kunne dårligt gå. Jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke noget som helst. Jeg var bare heldig at komme til at spille igen, sagde Tiger Woods efter sejren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det skete med henvisning til de mange smerter, han har haft tidligere, da han døjede med store problemer i både ryg og knæ.

Det er golflegendens 15. majorsejr i karrieren, hvilket er næstflest nogensinde. Kun legendariske Jack Nicklaus har vundet flere med 18.

Tiger Woods vandt senest en golfmajor i US Open i juni 2008.

Golfstjernen vandt sin første major i 1997, og det skete netop i US Masters, som han nu har vundet fem gange.

Med søndagens sejr fuldender amerikaneren et imponerende comeback til toppen af golfverdenen.

Siden Woods senest vandt en major, har han således været igennem en nedtur i både privatlivet og på golfbanen.

Oveni en skilsmisse er han blandt andet blevet opereret fire gange i ryggen og en enkelt gang i det ene knæ.

/ritzau/