Golfstjernen Tiger Woods har natten til onsdag dansk tid gennemgået en lang operation efter en soloulykke i Californien.

I et opslag på Woods' Twitter-profil lyder det, at amerikaneren er ved bevidsthed.

- Han er nu vågen og reagerer, og han er nu ved at komme sig på et sig på en hospitalsstue.

- Tak til de fantastiske læger og hospitalspersonalet på Harbor UCLA Medical Center, Los Angeles County Sheriff's kontor og brandvæsenet. Jeres støtte og hjælp har været fantastisk, lyder det i opslaget.

Af opslaget fremgår det, at den 45-årige amerikaner har fået foretaget en omfattende operation på sit højre ben samt højre ankel og fod.

Skinnebenet og lægbenet er brækket, men det er lykkedes at stabilisere benet ved at indsætte en stang i skinnebenet.

Derudover er skader i fod og ankel blevet stabiliseret af "en kombination af skruer og nåle", mens der også er skader på muskel og væv.

Politiet i Los Angeles oplyste tirsdag, at redningsmandskab tirsdag klokken 07.12 lokal tid blev kaldt ud til en trafikulykke, hvor en bil var rullet rundt.

Tiger Woods var alene i bilen, som ifølge Reuters lå placeret knap ti meter fra vejen.

Den 15-foldige majorvinder måtte skæres fri af bilvraget, inden han blev fragtet til det nærmeste hospital i en ambulance.

Politiet oplyste på et pressemøde, at Woods kørte "hurtigere, end hvad er normalt", da han ramte en kantsten og siden hen et træ.

Der var ikke tegn på, at Woods var påvirket af alkohol, stoffer eller medicin, da han kørte bilen, fortalte politichef i LA County Alex Villanueva.

Han var ved bevidsthed, da myndighederne fandt ham.

Tiger Woods var i den forgangne weekend til stede ved PGA-turneringen Genesis Invitational på Riviera Golf Club i Los Angeles. På grund af rygproblemer var han ikke selv på banen, og han har ikke deltaget i en turnering siden november sidste år.

Woods anses som en af golfhistoriens allerbedste spillere og er en levende legende i sporten.

Han har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange og er på en delt førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA-touren.

/ritzau/