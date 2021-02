Tiger Woods er ikke i livsfare, efter at han tirsdag var involveret i en solo-bilulykke i Los Angeles.

Det fortæller politiet i LA County Sheriffs ifølge CBS.

Golfstjernen bliver lige nu opereret for 'ikke-livstruende' skader efter ulykken, der var så alvorlig, at 45-årige Woods måtte skæres fri af voldsomt beskadigede bil.

Han har pådraget sig adskillige benskader, fortæller hans agent.

BREAKING: Tiger Woods injuries are "not life threatening" per @LASDHQ. pic.twitter.com/0anmoqMqZJ — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) February 23, 2021

Der er tale om en soloulykke, hvor det kun er Tiger Woods' bil, der er forulykket. Den 45-årige golfstjerne var alene i bilen.

Det er uklart, hvad der forårsagede ulykken. Politiet undersøger lige nu ulykkesstedet og den totaltskadede bil.

Billeder fra ulykkesstedet viser den ødelagte bil liggende på siden med vragdele spredt rundt omkring. En stor del af bilens frontparti er trykket sammen.

Tiger Woods bliver betragtet som en af historiens allerbedste spillere, og han er en levende legende i sporten. Amerikaneren har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange og er på en delt førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA-touren.