En længe ventet dokumentar om golfstjernen Tiger Woods bliver sendt på HBO senere i denne måned.

Og her får seerne et indblik i det amerikanske ikons store succes – og massive nedtur.

Blandt andet fortæller Rachel Uchitel, der var Tiger Woods' elskerinde, for første gang sin version af den meget omtalte affære med stjernen.

Den selvsamme affære, som kickstartede den store sexskandale, der i 2010 kostede Tiger Woods ægteskabet med Elin Nordegren og udløste et historisk fald fra tinderne.

I en ny trailer for dokumentaren ser man en lille interviewbid med Rachel Uchitel, der åbenbart har tænkt sig at invitere seerne med helt ind i soveværelset.

»Her var han i min seng… Og han var min Tiger,« siger hun.

Der er endnu ikke sluppet mere ud omkring, hvad Rachel Uchitel siger i HBO-dokumentaren. Men i september forklarede den 45-årige amerikaner, hvorfor hun nu har valgt at bryde tavsheden om affæren med den levende legende.

»Jeg føler, at folk har talt så meget ned til mig i de seneste 10 år efter alt det, der kom ud om skandalen. Så jeg følte, at jeg på et tidspunkt måtte smide lænkerne, som det svarer til, når man ikke har en stemme,« sagde hun i podcasten Juicy Scoop om sin medvirken.

»Det er en virkelig hård måde at leve sit liv på, fordi jeg har været fanget under den sky og under det billede, og jeg har ikke haft muligheden for at slippe ud af det,« fortsatte hun.

Dokumentaren om Tiger Woods, der bare hedder 'Tiger', er delt op i to afsnit, og første del bliver sendt 10. januar.