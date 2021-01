Hun har set sit navn i overskrifterne adskillige gange. Titlen har altid været den samme. 'Tiger Woods' elskerinde'.

Og for første gang i ti år taler Rachel Uchitel nu ud om den affære, der for alvor gjorde hendes navn kendt.

Det gør hun i anden del af dokumentaren 'Tiger', der bliver sendt på HBO.

»De sidste ti år har jeg holdt denne historie hemmelig. Men nu har jeg ikke længere noget at miste,« siger Rachel Uchitel, der mødte Tiger Woods på en natklub i New York, hvor hun arbejdede som bestyrer.

De sagde, jeg var en ægteskabsbryder og en luder. De sagde: 'jeg håber, du får aids og dør'. Rachel Uchitel

Hun gik hen for at sikre, at Woods - der dengang var gift med Elin Nordegren - var okay, da han sad alene, og efter lidt snak, fik golfstjernen hendes nummer. Kort tid efter skrev han til hende, at han ville se hende igen.

»Det var intimiderende, det var jo Tiger Woods. Jeg vidste, han var gift og havde forpligtelser. Men han skrev: 'Flyv til Orlando, så mødes vi der'. Det var første gang, jeg dyrkede sex med ham. Jeg kan huske, jeg tænkte: 'hvordan kan jeg nu være sammen med en almindelig dødelig igen'. Så mange mennesker satte ham på en piedestal, og her lå han i min seng. Han var min Tiger,« fortæller Rachel Uchitel.

Hun så ham flere gange, og de havde ifølge hende dybe samtaler, han ikke kunne have med sin kone, fordi han følte, han ikke kunne være sig selv på grund af verdens store forventninger.

De udviklede et bånd. Det handlede langtfra kun om sex, men Tiger Woods sagde til Uchitel, at hun skulle 'lære at lægge sine følelser i en kasse'.

De to blev ved med at se hinanden, mens pressen åndede dem i nakken. National Enquirer havde fået nys om historien, og da Tiger Woods skulle spille Masters i Australien i 2009, havde han inviteret Rachel Uchitel.

Hvad de ikke vidste var, at mediet havde en journalist, der stod klar på Crown Casino i Melbourne. Han sneg sig ind i elevatoren med Rahcel Uchitel og fulgte hende hen til Tiger Woods' suite.

»Vi gjorde alt for at stoppe historien. Vi kom med alle trusler, vi benægtede alt. Men vi kunne ikke forhindre, at det kom frem,« fortæller Rachel Uchitel, der siden talte i telefon med Elin Nordegren for at overbevise hende om, at historien var løgn.

Og Elin Nordegren troede på det til at starte med, og derfor troede Rachel Uchitel og Tiger Woods, at de slap afsted med det.

Tiger Woods' mange sidespring kostede ægteskabet med Elin Nordegren. Foto: ROBYN BECK

Sådan gik det dog ikke, for til Thanksgiving sms'ede parret frem og tilbage. Pludselig fik Rachel Uchitel en besked med ordene 'Du er den eneste, jeg nogensinde har elsket'.

Siden fortalte golfstjernen, at han tog en sovepille og gik i seng. Efterfølgende spurgte Woods, hvornår de skulle ses igen, og så ringede Uchitels telefon.

»Jeg tog den og sagde 'hej skat, jeg troede, du gik i seng?'. Men i stedet for at høre Tigers stemme, var det Elin. Hun sagde: 'jeg vidste, det var dig',« siger Rachel Uchitel.

Affæren kickstartede den store sexskandale, der i 2010 kostede Tiger Woods ægteskabet med Elin Nordegren, og Rachel Uchitel måtte sige farvel til sit gamle liv og goddag til 40-45 paparazzi-fotografer, der stod udenfor hendes lejlighed.

»De sagde, jeg var en ægteskabsbryder og en luder. De sagde 'jeg håber, du får aids og dør'. Jeg beklager, at han var gift, og jeg lavede de fejl. Men de angreb mig, fordi de ville give mig skylden for, at en gift mand havde været sin kone utro. Som om det kun var mig, der var ansvarlig for hans handlinger,« fortæller Uchitel, der efter noget tid fik et opkald fra Tiger Woods.

Det var første gang i lang tid, de talte sammen, og opkaldet handlede om en ting. Golfstjernens advokater ville ringe med en tavshedskontrakt.

»Han sagde: 'få mest muligt ud af dem'. Jeg tror, at det var den eneste måde, han kunne elske mig på, på det tidspunkt,« siger Rachel Uchitel slutteligt.

Dokumentaren om Tiger Woods, der bare hedder 'Tiger', er delt op i to afsnit, og første del blev sendt den 10. januar.