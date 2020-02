I fem år var Elin Nordegren lykkeligt gift med Tiger Woods. Indtil sexskeletterne begyndte at vælte ud af skabet hos golfens superstjerne i 2009.

Det kostede ægteskabet, at Tiger Woods viste sig at have været utro med flere forskellige kvinder gennem flere år, og det endte i en skilsmisse for parret med de to fælles børn.

Og den svenske tidligere model fik mere end 600 millioner kroner med fra det forliste ægteskab.

Sådan et beløb er betydeligt og udmærket til at starte et nyt liv for Elin Nordegren og børnene, og det har hun siden gjort i de seneste mere end ti år.

Ifølge mediet Svensk Dam lever hun nu et luksusliv af de helt misundelsesværdige.

Nogle af de mange millioner, som Elin Nordegren tog med fra forliste ægteskab med Tiger Woods, brugte hun på et nyt hus til sig selv og børnene.

For 90 millioner kroner købte hun et 2400 kvadratmeter stort hus i Florida med 11 soveværelser, en vinkælder, hjemmebiograf og meget andet.

Her bor Elin Nordegren stadig, men nu sammen med sin nye kæreste, den tidligere NFL-spiller Jordan Cameron.

Sammen har de fået et første fælles barn, og om det er den familieforøgelse, der gør, at 11 soveværelser ikke længere er nok, vides ikke.

Men parret har sat det store hus til salg. Først til en pris på 340 millioner kroner, men nu er det her to år senere sat ned til tilbudsprisen 308 millioner kroner. Men så er det altså også næsten nyrenoveret.

Elin Nordegren er altså kommet fint videre efter det offentlige brud med Tiger Woods, og golfspilleren er efter mange år uden stor sportslig succes også vendt tilbage.

Det gjorde han med sejren i Masters i 2019.