Det er blot en måned siden, at Tiger Woods var tæt på at miste livet i en alvorlig bilulykke.

Men intet tyder dog på, at den skandaleramte golfstjerne får lov til at komme sig oven på den dramatiske ulykke i fred og ro.

For nu står to af den 45-årige superstjernes elskerinder nemlig frem i en ny bog i et forsøg på at give deres version af forholdet til Woods, som har været på forsiden af aviser i hele verden et utal af gange.

Det skriver det australske medie News.

45-årige Tiger Woods Foto: ANDY LYONS Vis mere 45-årige Tiger Woods Foto: ANDY LYONS

Helt konkret drejer det sig om 38-årige Jamie Jungers og 46-årige Rachel Uchitel, der tilsyneladende har tænkt sig at åbne op om deres affærer med golfspilleren som aldrig før.

Det sker i bogen 'Captured By Grace', hvor førstnævnte rent faktisk håber på at få kontakt med Tiger Woods midt i en svær tid. Det skyldes angiveligt, at hun stadig har visse følelser for den hårdt kvæstede verdensstjerne.

»Vi var så tætte og havde intime samtaler om alt. Han besøgte mig ofte i Las Vegas, hvor jeg boede dengang, mens han også flere gange fik mig fløjet til Los Angeles for at være sammen med ham,« siger Jamie Jungers i et stort interview og fortsætter:

»Jeg er ikke forelsket i ham mere, men jeg er bekymret for ham, og derfor tror jeg også, at vores veje snart mødes igen.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rachel Uchitel (@racheluchitelnyc)

Den påståede affære med Tiger Woods fandt angiveligt sted i 2004, da den amerikanske stjerne var gift med den svenske model Elin Nordegren.

Et ægteskab, som Jamie Jungers ikke kendte noget til i starten, hævder hun.

»Jeg tog imod en pakke for ham en dag i Los Angeles, som viste sig at være hans bryllupsbilleder. Jeg så kun på det første billede, inden jeg gik nedenunder og spurgte, om der var noget, han ville fortælle mig. Det var der så,« siger hun ifølge mediet.

Jamie Jungers er blot én af mange kvinder, der i forbindelse med dokumentaren 'Tiger', er stået frem og har løftet sløret for den skandaleramte golfspillers privatliv.

Rachel Uchitel fortæller i den forbindelse, hvordan hendes liv har været et 'helvede', lige siden dokumentaren kom frem.

Bogen kommer på et tidspunkt, hvor Tiger Woods har nok at tænke på, da han for blot en måned siden var ude for en alvorlig bilulykke, hvor han kørte af vejen og efterfølgende hamrede ind i et træ.

En ulykke, som efterforskere nu har chokerende nyt omkring. Den historie kan du læse mere om HER.