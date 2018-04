Danny Willett, som for to år siden vandt majorturneringen US Masters, skal spille med i Silkeborg Ry Golfklub.

Silkeborg. Den tidligere US Masters-vinder Danny Willett har meldt sin ankomst til den danske golfturnering på European Tour, Made in Denmark.

Den 30-årige englænder gør blandt andre sin landsmand Lee Westwood selskab ved turneringen, der bliver spillet fra 30. august til 2. september i Silkeborg Ry Golfklub.

Thomas (Bjørn, red.) har fortalt mig, at de danske fans er de bedste i verden, så jeg glæder mig meget til Made in Denmark i august, siger Danny Willett i en pressemeddelelse.

Danny Willett blev for to år siden en overraskende vinder af US Masters i USA.

Han vandt majorturneringen med et forspring på tre slag ned til førnævnte Lee Westwood og amerikaneren Jordan Spieth.

Samme år var Danny Willett med på Europas hold i Ryder Cup mod USA.

Her scorede han dog ingen point, da Europa tabte 11-17 til amerikanerne.

I disse dage er englænderen også med ved US Masters, der begyndte torsdag.

Danny Willett fik en mindre god start på turneringen på Augusta-banen, da han gik første runde i 75 slag.

Det placerer ham på en delt 55.-plads efter førstedagen.

