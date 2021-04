Den tidligere professionelle golfspiller og nuværende Instagram-stjerne Paige Spiranac er ikke bleg for at smide letpåklædte billeder op på sin profil.

Det har ført til en masse kommentarer, hvor folk blandt andet ikke mener, at hun bør tages seriøst.

28-årige Paige Spiranac har rystet på hovedet indtil videre. Og torsdag lagde hun så et nyt billede op, der viser, at hun ikke tager kritikken seriøst.

Instagram-billedet viser hende iført grønt tøj – og der bliver ikke overladt ret meget til fantasien.

'Du vil aldrig blive taget seriøst af nogen, hvis du bliver ved med at smide letpåklædte billeder op. Så her er endnu et billede, der viser, at jeg gør, hvad jeg vil,' skriver Paige Spiranac som tekst til opslaget..

Og efterfølgende fortsatte hun med at stå ved sine beslutninger på det sociale medie Twitter.

'I kan kalde mig, hvad I vil. Jeg kalder mig selv en forretningskvinde,' stod der helt præcist..

Den tidligere professionelle golfspiller tilføjer, at hun griner af alle de golfbaner, der ikke ville lade hende spille fordi hun havde for lidt tøj på, når hun gik de 18 huller.

Hun finder det sjovt, at de nu gerne vil se hende med brysterne fremme og med et håndklæde om sig.

Paige Spiranac langede tidligere på året ud efter mænd, der altid mente, at hun var enten for tyk, tynd eller noget helt tredje.

'Venner, det er ikke et Build-a-Bear-værksted herovre. Slap lige af.'