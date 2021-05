Paige Spiranac bliver ofte kritiseret for at smide letpåklædte billeder op på det sociale medie Instagram.

Men det er ikke kun her, at folk ikke kan lade den tidligere professionelle golfspiller være. Det kan de heller ikke på golfbanen.

Det fortæller den 28-årige amerikaner i torsdagens udgave af 'Playing A Round'-podcasten. Det skriver New York Post.

»Jeg har bogstavelig talt været på golfbanen, hvor fyrene bruger deres kikkerter til at kigge på mig, selv om de er to huller væk,« lyder det eksempelvis fra Paige Spiranac.

Og hun tilføjer, at der findes nogle eksklusive golfbaner i USA, der ikke tager mod hende med åbne arme.

»De får mig ikke til at føle mig velkommen. Jeg har også oplevet, at de undrer sig over, hvordan jeg er kommet ind, når medlemmerne går forbi mig på banen.«

Podcasten blev optaget på banen Pine Valley i den østlige del af USA. Her har man netop valgt at åbne op for kvindelige medlemmer. De har ellers kun kunne spille søndag eftermiddag hidtil.

Ifølge New York Post er Pine Valley-præsidenten Jim Davis meget tilfreds med ændringen.

»Jeg er overbevist om, at denne ændring vil putte os på den rigtige side af historien,« siger han helt præcist.

Paige Spiranac lever nu af at være influencer på Instagram, hvor hun har cirka tre millioner følgere.